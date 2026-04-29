Atlético de Madrid - Arsenal en directo

En directo Champions League - Semifinal (Ida)
29 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 22
0
0
Min. 23''
Se reanuda el partido.
Min. 22''
El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 21''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 19''
Fuera de juego, Arsenal. William Saliba intentó un pase en profundidad pero Ben White estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 16''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Piero Hincapié (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate rechazado de Martin Ødegaard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Viktor Gyökeres.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Raya.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 6''
Remate fallado por Piero Hincapié (Arsenal) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Noni Madueke con un centro al área.
Min. 2''
Mano de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 1''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento