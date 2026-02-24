Atlético de Madrid - Brujas en directo

Champions League - Jornada 10
24 de Febrero de 2026 18:45 .h
Finalizado
Atlético de Madrid
Alexander Sørloth 23'
Johnny Cardoso 48'
Alexander Sørloth 76'
Alexander Sørloth 87'
4
1
Min. '
Final del partido, Atlético de Madrid 4, Brujas 1.
Min. 90'+3''
Final segunda parte, Atlético de Madrid 4, Brujas 1.
Min. 90'+3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Romeo Vermant (Brujas) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kyriani Sabbe con un centro al área.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alexander Sørloth tras un contraataque.
Min. 88''
Corner,Brujas. Corner cometido por José María Giménez.
Min. 88''
Cambio en Brujas, entra al campo Bjorn Meijer sustituyendo a Brandon Mechele.
Min. 87' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 4, Brujas 1. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 86''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kyriani Sabbe.
Min. 86''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 85''
Romeo Vermant (Brujas) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 85''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 84''
Min. 84''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 83''
Remate fallado por Kyriani Sabbe (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 83''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Rodrigo Mendoza sustituyendo a Johnny Cardoso.
Min. 83''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 82''
Cambio en Brujas, entra al campo Gustaf Nilsson sustituyendo a Christos Tzolis.
Min. 82''
Cambio en Brujas, entra al campo Félix Lemaréchal sustituyendo a Joaquin Seys.
Min. 81''
Corner,Brujas. Corner cometido por Giuliano Simeone.
Min. 80''
Min. 80''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Christos Tzolis (Brujas) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 79''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 76' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Brujas 1. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha.
Min. 71''
Se reanuda el partido.
Min. 70''
El juego está detenido debido a una lesión Christos Tzolis (Brujas).
Min. 70''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Ademola Lookman sustituyendo a Álex Baena.
Min. 70''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Koke.
Min. 67''
Aleksandar Stankovic (Brujas) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 67''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 66''
Cambio en Brujas, entra al campo Mamadou Diakhon sustituyendo a Hugo Vetlesen.
Min. 65''
Cambio en Brujas, entra al campo Romeo Vermant sustituyendo a Nicolò Tresoldi.
Min. 65''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Carlos Forbs (Brujas).
Min. 65''
Remate rechazado de Carlos Forbs (Brujas) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 64''
Corner,Brujas. Corner cometido por Giuliano Simeone.
Min. 64''
Remate rechazado de Kyriani Sabbe (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 61''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 61''
Hans Vanaken (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de Hugo Vetlesen (Brujas).
Min. 58''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Julián Alvarez.
Min. 57''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 56''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 56''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 52''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 48' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Brujas 1. Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Min. 47''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Brandon Mechele.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Brujas 1.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Brujas 1.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Brujas. Hans Vanaken intentó un pase en profundidad pero Carlos Forbs estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate parado por bajo a la izquierda. Hugo Vetlesen (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Christos Tzolis.
Min. 43''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 40''
Joel Ordóñez (Brujas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Falta de Joel Ordóñez (Brujas).
Min. 38''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Hugo Vetlesen (Brujas) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Christos Tzolis con un centro al área.
Min. 36' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Brujas 1. Joel Ordóñez (Brujas) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 36''
Corner,Brujas. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 35''
Corner,Brujas. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 31''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 27''
Corner,Brujas. Corner cometido por Álex Baena.
Min. 26''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Hans Vanaken (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Remate rechazado de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 23' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Brujas 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Jan Oblak tras un contraataque.
Min. 21''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Matteo Ruggeri intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Aleksandar Stankovic (Brujas).
Min. 18''
Remate rechazado de Hugo Vetlesen (Brujas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Hans Vanaken.
Min. 13''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Koke con un centro al área.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aleksandar Stankovic (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Christos Tzolis.
Min. 8''
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 4''
Remate rechazado de Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Joel Ordóñez.
Min. 4''
Corner,Brujas. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 3''
Aleksandar Stankovic (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Falta de Hugo Vetlesen (Brujas).
Min. 2''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento