Superdeporte

En directo Champions League - Jornada 2

30 de Septiembre de 2025 21:00 .h

1ª parte - Min. 6

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Giacomo Raspadori 4'

1

0

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt

Riyadh Air Metropolitano

Árbitro: Slavko Vincic

1 Parte
Atlético de Madrid
Eintracht Frankfurt
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
Gol de Giacomo Raspadori
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt en directo

Min. 7''

Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área.

Min. 4' '

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

