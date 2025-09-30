Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt en directo

En directo Champions League - Jornada 2
30 de Septiembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 6
1
0
Min. 7''
Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento