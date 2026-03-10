Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur en directo

En directo Champions League - Jornada 11
10 de Marzo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 45
4
1
Min. 45'+1''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 45'+1''
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 42''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pedro Porro.
Min. 41''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Kevin Danso (Tottenham Hotspur).
Min. 39''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 39''
Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Cristian Romero (Tottenham Hotspur).
Min. 36''
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remata al poste derecho, remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Mathys Tel con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 35''
Remate rechazado de Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mathys Tel.
Min. 33''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Guglielmo Vicario.
Min. 33''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
Min. 29''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Cristian Romero (Tottenham Hotspur).
Min. 28''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 28''
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 4, Tottenham Hotspur 1. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Richarlison tras un contraataque.
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 4, Tottenham Hotspur 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería tras botar una falta.
Min. 21''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 21''
Falta de Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).
Min. 20''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Micky van de Ven.
Min. 19''
Remate rechazado de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Johnny Cardoso.
Min. 18''
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Kevin Danso intentó un pase en profundidad pero Richarlison estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Guglielmo Vicario sustituyendo a Antonín Kinsky.
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Tottenham Hotspur 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería.
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Tottenham Hotspur 0. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 13''
Remate fallado por Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Micky van de Ven con un pase de cabeza.
Min. 11''
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 11''
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Archie Gray.
Min. 8''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 7''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pedro Porro.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Tottenham Hotspur 0. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 5''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ademola Lookman con un centro al área.
Min. 4''
Djed Spence (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 4''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Falta de Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento