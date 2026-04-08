Barcelona - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 13
08 de Abril de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 49
Min. 45'+5''
Final primera parte, Barcelona 0, Atlético de Madrid 1.
Min. 45'+4''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nahuel Molina intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de João Cancelo.
Min. 45'+1''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+1''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 0, Atlético de Madrid 1. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) marca de libre directo, remate con la derecha a la escuadra derecha.
Min. 44''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha visto tarjeta roja.
Min. 42''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 41''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 41''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Giuliano Simeone.
Min. 39''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 38''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 36''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 35''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Giuliano Simeone.
Min. 35''
Se reanuda el partido.
Min. 35''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 34''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Remate fallado por Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pedri.
Min. 32''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 32''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 31''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Dávid Hancko debido a una lesión.
Min. 31''
Koke (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 31''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 29''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 25''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 23''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 23''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 21''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 19''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Mano de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Eric García con un centro al área.
Min. 11''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marcus Rashford.
Min. 8''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 7''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 5''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 1''
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento