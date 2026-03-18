Barcelona - Newcastle United en directo

Champions League - Jornada 12
18 de Marzo de 2026 18:45 .h
Finalizado
Barcelona
Raphael Dias Belloli 6'
Marc Bernal 18'
Lamine Yamal Nasraoui Ebana 52'
Fermín López 51'
Robert Lewandowski 56'
Robert Lewandowski 61'
Raphael Dias Belloli 72'
7
2
Min. '
Final del partido, Barcelona 7, Newcastle United 2.
Min. 90'+1''
Final segunda parte, Barcelona 7, Newcastle United 2.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lewis Hall (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Joe Willock después de un pase en profundidad.
Min. 89''
Remate fallado por Harvey Barnes (Newcastle United) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se le va demasiado alto. Asistencia de Jacob Murphy con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 88''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 88''
Remate rechazado de Jacob Ramsey (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 86''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Xavi Espart.
Min. 84''
Falta de Xavi Espart (Barcelona).
Min. 84''
Harvey Barnes (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 82''
Cambio en Barcelona, entra al campo Wojciech Szczesny sustituyendo a Joan García debido a una lesión.
Cambio en Newcastle United, entra al campo William Osula sustituyendo a Anthony Gordon.
Min. 80''
El juego está detenido debido a una lesión Joan García (Barcelona).
Min. 80''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Anthony Gordon.
Min. 79''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri después de un pase en profundidad.
Min. 77''
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 77''
Fuera de juego, Newcastle United. Tino Livramento intentó un pase en profundidad pero Jacob Murphy estaba en posición de fuera de juego.
Min. 75''
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 72' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 7, Newcastle United 2. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 70''
Falta de Raphinha (Barcelona).
Min. 70''
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 69''
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 67''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 67''
Falta de Jacob Murphy (Newcastle United).
Min. 67''
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Fermín López.
Min. 66''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Robert Lewandowski.
Min. 66''
Cambio en Barcelona, entra al campo Xavi Espart sustituyendo a João Cancelo.
Min. 64''
Cambio en Newcastle United, entra al campo Jacob Murphy sustituyendo a Anthony Elanga.
Min. 64''
Cambio en Newcastle United, entra al campo Sven Botman sustituyendo a Joelinton.
Min. 61' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 6, Newcastle United 2. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 60''
Joe Willock (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 59''
Falta de Joe Willock (Newcastle United).
Min. 59''
Falta de Joe Willock (Newcastle United).
Min. 56' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 5, Newcastle United 2. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Raphinha con un centro al área tras un saque de esquina.
Cambio en Newcastle United, entra al campo Joe Willock sustituyendo a Sandro Tonali debido a una lesión.
Min. 54''
El juego está detenido debido a una lesión Sandro Tonali (Newcastle United).
Min. 53''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sandro Tonali.
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 4, Newcastle United 2. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Raphinha después de un pase en profundidad.
Min. 50''
Remate parado por bajo a la izquierda. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 49''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Empieza segunda parte Barcelona 3, Newcastle United 2.
Min. 45''
Cambio en Newcastle United, entra al campo Tino Livramento sustituyendo a Kieran Trippier.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Barcelona 3, Newcastle United 2.
Min. 45'+7''
¡Gooooool! Barcelona 3, Newcastle United 2. Lamine Yamal (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 45'+5''
Kieran Trippier (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Decisión del VAR: Penalti Barcelona.
Min. 45'+3''
Penalti a favor del Barcelona. Raphinha sufrió falta en el área.
Min. 45'+3''
Penalti cometido por Kieran Trippier (Newcastle United) tras una falta dentro del área.
Min. 45'+3''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+3''
Falta de Harvey Barnes (Newcastle United).
Min. 45'+1''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Robert Lewandowski tras un contraataque.
Min. 45'+1''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
El juego está detenido debido a una lesión Sandro Tonali (Newcastle United).
Min. 44''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 44''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 44''
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Falta de Sandro Tonali (Newcastle United).
Min. 41''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 41''
Aaron Ramsdale (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dan Burn.
Min. 40''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 36''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 36''
Falta de Harvey Barnes (Newcastle United).
Min. 34''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 34''
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
Min. 32''
Fuera de juego, Newcastle United. Jacob Ramsey intentó un pase en profundidad pero Anthony Elanga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Remate fallado por Anthony Gordon (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anthony Elanga con un centro al área.
Min. 28' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Newcastle United 2. Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Harvey Barnes.
Min. 27''
Mano de Gerard Martín (Barcelona).
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 23''
Remate fallado por Ronald Araujo (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Raphinha con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 23''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Malick Thiaw.
Min. 22''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Malick Thiaw.
Min. 22''
Remate rechazado de Ronald Araujo (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 22''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ronald Araujo sustituyendo a Eric García.
Min. 21''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sandro Tonali.
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Newcastle United 1. Marc Bernal (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Gerard Martín con un pase de cabeza tras botar una falta.
Min. 17''
Joelinton (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 17''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Newcastle United 1. Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Lewis Hall después de un pase en profundidad.
Min. 13''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 13''
Lewis Hall (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 11''
Harvey Barnes (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Anthony Elanga (Newcastle United).
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Newcastle United 0. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fermín López.
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dan Burn.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dan Burn (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Malick Thiaw con un pase de cabeza.
Min. 2''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 1''
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. '
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento