Benfica - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 9
17 de Febrero de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 87
0
1
Min. 88''
Corner,Benfica. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 88''
Remate rechazado de Sidny Cabral (Benfica) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 87''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 86''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Arda Güler.
Min. 85''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 85''
Richard Ríos (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 83''
Samuel Dahl (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Remate fallado por Sidny Cabral (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 81''
Cambio en Benfica, entra al campo Dodi Lukébakio sustituyendo a Gianluca Prestianni.
Min. 80''
Cambio en Benfica, entra al campo Sidny Cabral sustituyendo a Fredrik Aursnes.
Min. 79''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 78''
Gianluca Prestianni (Benfica) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 78''
Gianluca Prestianni (Benfica) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
Min. 76''
Min. 76''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 75''
Remate rechazado de Amar Dedic (Benfica) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Richard Ríos.
Min. 74''
Cambio en Benfica, entra al campo Heorhii Sudakov sustituyendo a Andreas Schjelderup.
Min. 74''
Cambio en Benfica, entra al campo Richard Ríos sustituyendo a Rafa.
Min. 72''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Anatoliy Trubin.
Min. 72''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 70''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 69''
Remate fallado por Rafa (Benfica) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Amar Dedic.
Min. 63''
Min. 63''
Nicolás Otamendi (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 61''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 60''
Min. 52''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 50''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
Min. 50' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Benfica 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 49''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Leandro Barreiro (Benfica).
Min. 46''
Fuera de juego, Benfica. Gianluca Prestianni intentó un pase en profundidad pero Rafa estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Benfica 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Benfica 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+4''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 45'+3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Otamendi.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Anatoliy Trubin.
Min. 45'+1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde con un pase de cabeza.
Min. 45''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Tomás Araújo.
Min. 45''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 44''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 43''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 39''
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Rafa (Benfica).
Min. 34''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 34''
Falta de Amar Dedic (Benfica).
Min. 29''
Remate fallado por Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Samuel Dahl.
Min. 26''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 25''
Mano de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 24''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fredrik Aursnes (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 20''
Min. 20''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 17''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Amar Dedic (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 15''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Tomás Araújo (Benfica) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fredrik Aursnes con un centro al área.
Min. 15''
Corner,Benfica. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 14''
Remate rechazado de Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 12''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 12''
Amar Dedic (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 3''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 2''
Remate fallado por Gianluca Prestianni (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.
Min. 1''
Leandro Barreiro (Benfica) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento