Borussia Dortmund - Villarreal en directo

En directo Champions League - Jornada 5
25 de Noviembre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 73
3
0
Min. 74''
Cambio en Villarreal, entra al campo Dani Parejo sustituyendo a Santi Comesaña.
Min. 72''
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
Min. 71''
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 70''
Min. 70''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 68''
Cambio en Borussia Dortmund, entra al campo Carney Chukwuemeka sustituyendo a Julian Brandt.
Min. 68''
Cambio en Borussia Dortmund, entra al campo Fábio Silva sustituyendo a Serhou Guirassy.
Min. 68''
Falta de Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
Min. 68''
Tani Oluwaseyi (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Alberto Moleiro con un centro al área.
Min. 65''
Cambio en Villarreal, entra al campo Alberto Moleiro sustituyendo a Nicolas Pépé.
Min. 65''
Cambio en Villarreal, entra al campo Rafa Marín sustituyendo a Thomas Partey.
Min. 64''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Gregor Kobel.
Min. 64''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil.
Min. 63''
Falta de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).
Min. 63''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 62''
Falta de Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
Min. 62''
Thomas Partey (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
Min. 59''
Santi Comesaña (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Borussia Dortmund 3, Villarreal 0. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 57''
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 56''
Remate fallado por Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 54' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Borussia Dortmund 2, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 54''
¡Penalti fallado!Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado bajo palos a rás de suelo.
Min. 52''
Juan Foyth (Villarreal) ha visto tarjeta roja.
Min. 52''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Juan Foyth (Villarreal).
Min. 50''
Penalti cometido por Juan Foyth (Villarreal) con una mano dentro del área.
Min. 50''
Remate rechazado de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 50''
Remate rechazado de Felix Nmecha (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Julian Brandt.
Min. 49''
Min. 49''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Remate rechazado de Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergi Cardona.
Min. 46''
Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).
Min. 46''
Min. '
Empieza segunda parte Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Borussia Dortmund 1, Villarreal 0.
Min. 45'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Borussia Dortmund 1, Villarreal 0. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Aaron Anselmino tras un saque de esquina.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Waldemar Anton.
Min. 45'+1''
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Renato Veiga.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Min. 43''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Se reanuda el partido.
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 38''
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Tani Oluwaseyi.
Min. 33''
Remate rechazado de Sergi Cardona (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 33''
Remate rechazado de Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergi Cardona con un centro al área.
Min. 31''
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Thomas Partey tras botar una falta.
Min. 30''
Min. 30''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Aaron Anselmino.
Min. 27''
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Santi Comesaña tras un contraataque.
Min. 25''
Min. 25''
Min. 23''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Min. 22''
Falta de Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
Min. 22''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate fallado por Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.
Min. 20''
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 19''
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 19''
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).
Min. 17''
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 17''
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
Min. 14''
Julian Brandt (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 11''
Fuera de juego, Villarreal. Thomas Partey intentó un pase en profundidad pero Tajon Buchanan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pape Gueye.
Min. 8''
Falta de Julian Brandt (Borussia Dortmund).
Min. 8''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Min. 8''
Min. 7''
Se reanuda el partido.
Min. 7''
El juego está detenido (Borussia Dortmund).
Min. 5''
Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).
Min. 5''
Min. 2''
Mano de Sergi Cardona (Villarreal).
Min. 1''
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 1''
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento