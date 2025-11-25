Chelsea - Barcelona en directo

Min. 84''
Liam Delap (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 83''
Cambio en Chelsea, entra al campo Tyrique George sustituyendo a Estêvão.
Min. 82''
Cambio en Chelsea, entra al campo Josh Acheampong sustituyendo a Reece James.
Min. 81''
Falta de Liam Delap (Chelsea).
Min. 81''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 81''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 80''
Min. 80''
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Lamine Yamal.
Min. 80''
Cambio en Barcelona, entra al campo Gerard Martín sustituyendo a Alejandro Balde.
Min. 79''
El juego está detenido debido a una lesión Estêvão (Chelsea).
Min. 79''
Min. 79''
Min. 78''
Remate parado por bajo a la izquierda. Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Estêvão.
Min. 75''
Cambio en Chelsea, entra al campo Jamie Gittens sustituyendo a Pedro Neto.
Min. 75''
Decisión del VAR: Gol Chelsea 3-0 Barcelona (Liam Delap).
Min. 73' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Chelsea 3, Barcelona 0. Liam Delap (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Enzo Fernández.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Min. 71''
Remate fallado por Liam Delap (Chelsea) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Reece James con un centro al área.
Min. 71''
Remate fallado por Wesley Fofana (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 70''
Corner,Chelsea. Corner cometido por Joan García.
Min. 70''
Remate parado por bajo a la izquierda. Pedro Neto (Chelsea) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Robert Sánchez.
Min. 68''
Falta de Reece James (Chelsea).
Min. 68''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 67''
Falta de Estêvão (Chelsea).
Min. 67''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 67''
Falta de Pedro Neto (Chelsea).
Min. 67''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 66''
Min. 66''
Min. 63''
Min. 63''
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Andreas Christensen sustituyendo a Fermín López.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Raphinha sustituyendo a Robert Lewandowski.
Min. 62''
Falta de Andrey Santos (Chelsea).
Min. 62''
Min. 59''
Cambio en Chelsea, entra al campo Liam Delap sustituyendo a Alejandro Garnacho.
Min. 58''
Estêvão (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 58''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Chelsea 2, Barcelona 0. Estêvão (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Reece James.
Min. 53''
Corner,Chelsea. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 52''
Falta de Enzo Fernández (Chelsea).
Min. 52''
Min. 52''
Min. 52''
Min. 51''
Remate rechazado de Estêvão (Chelsea) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 50''
Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Alejandro Garnacho estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Min. 47''
Enzo Fernández (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 46''
Moisés Caicedo (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza segunda parte Chelsea 1, Barcelona 0.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 45''
Cambio en Chelsea, entra al campo Andrey Santos sustituyendo a Malo Gusto.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Chelsea 1, Barcelona 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Ronald Araujo (Barcelona) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 44''
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
Min. 44''
Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 43''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 43''
Trevoh Chalobah (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Malo Gusto (Chelsea) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Falta de Malo Gusto (Chelsea).
Min. 39''
Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Malo Gusto estaba en posición de fuera de juego.
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 32''
Ronald Araujo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 32''
Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Estêvão estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Min. 31''
Min. 30''
Falta de Wesley Fofana (Chelsea).
Min. 30''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Remate fallado por Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Malo Gusto.
Min. 30''
Remate rechazado de Alejandro Garnacho (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Enzo Fernández.
Min. 29''
Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 27' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Jules Koundé, Barcelona. Chelsea 1, Barcelona 0.
Min. 27''
Remate rechazado de Pedro Neto (Chelsea) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Marc Cucurella.
Min. 27''
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 27''
Remate fallado por Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alejandro Garnacho.
Min. 26''
Remate rechazado de Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moisés Caicedo.
Min. 24''
Remate fallado por Pedro Neto (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Estêvão después de un pase en profundidad.
Min. 22''
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Trevoh Chalobah estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Alejandro Garnacho (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 21''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 20''
Min. 20''
Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 18''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Falta de Estêvão (Chelsea).
Min. 17''
Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Min. 16''
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
Min. 14''
Min. 13''
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
Min. 12''
Min. 12''
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 8''
Falta de Reece James (Chelsea).
Min. 8''
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moisés Caicedo.
Min. 6''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 4''
Mano de Wesley Fofana (Chelsea).
Min. 3''
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 3''
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 2''
Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).
Min. 2''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento