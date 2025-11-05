Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

En directo Champions League - Jornada 4

05 de Noviembre de 2025 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Brujas

Brujas

0

0

Barcelona

Barcelona

Jan Breydelstadion

Árbitro: Anthony Taylor

1 Parte
Brujas
Barcelona
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Brujas - Barcelona en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport