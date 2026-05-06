Bayern Múnich - PSG en directo

En directo Champions League - Semifinal (Vuelta)
06 de Mayo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 56
Min. 57''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fabián Ruiz.
Min. 56''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vitinha.
Min. 55''
Jamal Musiala (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 55''
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
Min. 54''
Remate fallado por Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luis Díaz tras botar una falta.
Min. 54''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 54''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 53''
Falta de Luis Díaz (FC Bayern München).
Min. 53''
Marquinhos (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Remate rechazado de Harry Kane (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Josip Stanisic.
Min. 52''
Jamal Musiala (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 52''
Falta de Vitinha (Paris Saint Germain).
Min. 50''
Willian Pacho (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Se reanuda el partido.
Min. 47''
El juego está detenido debido a una lesión Willian Pacho (Paris Saint Germain).
Empieza segunda parte FC Bayern München 0, Paris Saint Germain 1.
Min. 45'+3''
Final primera parte, FC Bayern München 0, Paris Saint Germain 1.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Jonathan Tah (FC Bayern München) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Joshua Kimmich tras botar una falta.
Min. 45'+3''
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 45'+2''
Joshua Kimmich (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Falta de Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Jamal Musiala (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Josip Stanisic.
Min. 44''
Remate fallado por Jamal Musiala (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aleksandar Pavlovic.
Min. 44''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jamal Musiala (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Michael Olise.
Min. 39''
Falta de Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München).
Min. 39''
João Neves (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Jonathan Tah.
Min. 35''
Remate fallado por Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 35''
Remate rechazado de Nuno Mendes (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vitinha.
Min. 35''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Michael Olise.
Min. 35''
Remate rechazado de Vitinha (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Warren Zaïre-Emery.
Min. 33''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Manuel Neuer.
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. João Neves (Paris Saint Germain) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vitinha con un centro al área.
Min. 33''
Jonathan Tah (FC Bayern München) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 33''
Falta de Josip Stanisic (FC Bayern München).
Min. 33''
Désiré Doué (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Mano de Konrad Laimer (FC Bayern München).
Min. 28''
Falta de Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).
Min. 28''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate fallado por Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Harry Kane.
Min. 23''
Fuera de juego, FC Bayern München. Josip Stanisic intentó un pase en profundidad pero Harry Kane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Remate fallado por Luis Díaz (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aleksandar Pavlovic.
Min. 21''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vitinha.
Min. 19''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 19''
Luis Díaz (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Michael Olise (FC Bayern München).
Min. 16''
Se reanuda el partido.
Min. 16''
El juego está detenido debido a una lesión Jamal Musiala (FC Bayern München).
Min. 15''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Jonathan Tah.
Min. 15''
Remate rechazado de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
Min. 15''
Remate rechazado de Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Luis Díaz.
Min. 12''
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 12''
Remate rechazado de Harry Kane (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Michael Olise.
Min. 10''
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
Min. 10''
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 8''
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
Min. 8''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Willian Pacho (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! FC Bayern München 0, Paris Saint Germain 1. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Khvicha Kvaratskhelia.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento