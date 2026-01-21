Galatasaray - Atlético de Madrid en directo

Champions League - Jornada 7
21 de Enero de 2026 18:45 .h
Finalizado
1
1
Min. '
Final del partido, Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 90'+5''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+5''
Falta de Gabriel Sara (Galatasaray ).
Min. 90'+4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gabriel Sara (Galatasaray ) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Victor Osimhen con un centro al área.
Min. 90'+3''
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Nico González.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Gabriel Sara (Galatasaray ) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Victor Osimhen.
Min. 89''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 89''
Roland Sallai (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Cambio en Galatasaray , entra al campo Ilkay Gündogan sustituyendo a Lucas Torreira debido a una lesión.
Min. 87''
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torreira (Galatasaray ).
Min. 85''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Eren Elmali.
Min. 85''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 85''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ugurcan Çakir.
Min. 85''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 83''
Mario Lemina (Galatasaray ) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 83''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Falta de Mario Lemina (Galatasaray ).
Min. 82''
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 81''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Falta de Abdülkerim Bardakci (Galatasaray ).
Min. 80''
Cambio en Galatasaray , entra al campo Ismail Jakobs sustituyendo a Baris Alper Yilmaz.
Min. 80''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Falta de Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ).
Min. 78''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Roland Sallai.
Min. 75''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 75''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nico González sustituyendo a Julián Alvarez.
Min. 73''
El juego está detenido debido a una lesión Roland Sallai (Galatasaray ).
Min. 69''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 69''
Falta de Victor Osimhen (Galatasaray ).
Min. 69''
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 67''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 66''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 66''
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 65''
Cambio en Galatasaray , entra al campo Gabriel Sara sustituyendo a Yunus Akgün.
Min. 65''
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Robin Le Normand.
Min. 62''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 62''
Falta de Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ).
Min. 61''
Roland Sallai (Galatasaray ) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 61''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Falta de Roland Sallai (Galatasaray ).
Min. 61''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Alexander Sørloth.
Min. 60''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 60''
Victor Osimhen (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 59''
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 59''
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Giuliano Simeone con un pase de cabeza.
Min. 59''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Victor Osimhen.
Min. 58''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Davinson Sánchez.
Min. 57''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Marc Pubill con un centro al área.
Min. 56''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Koke.
Min. 56''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Pablo Barrios.
Min. 55''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 55''
Roland Sallai (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 50''
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torreira (Galatasaray ).
Min. 49''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 48''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 48''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. '
Empieza segunda parte Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Thiago Almada.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Yunus Akgün.
Min. 44''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 44''
Mano de Victor Osimhen (Galatasaray ).
Min. 43''
Remate rechazado de Lucas Torreira (Galatasaray ) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yunus Akgün.
Min. 41''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 41''
Roland Sallai (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 41''
Falta de Lucas Torreira (Galatasaray ).
Min. 34''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 34''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 31''
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 30''
Remate rechazado de Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yunus Akgün.
Min. 29''
Victor Osimhen (Galatasaray ) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 29''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 29''
Victor Osimhen (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Davinson Sánchez.
Min. 25''
Falta de Eren Elmali (Galatasaray ).
Min. 25''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 24''
Fuera de juego, Galatasaray. Ugurcan Çakir intentó un pase en profundidad pero Baris Alper Yilmaz estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Marcos Llorente, Atlético de Madrid. Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 18''
Remate rechazado de Eren Elmali (Galatasaray ) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leroy Sané.
Min. 15''
Mano de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Eren Elmali.
Min. 11''
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 9''
Falta de Victor Osimhen (Galatasaray ).
Min. 9''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Mano de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Galatasaray 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 4''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mario Lemina (Galatasaray ) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 3''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Barrios.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento