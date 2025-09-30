Kairat - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 2
30 de Septiembre de 2025 18:45 .h
1ª parte - Min. 38
0
1
Min. 39''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 38''
Remate fallado por Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jorginho.
Min. 35''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Luís Mata.
Min. 35''
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 32''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Ceballos.
Min. 30''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 30''
Falta de Ofri Arad (Qairat Almaty).
Min. 29''
Remate rechazado de Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleksandr Martynovich.
Min. 25''
¡Gooooool! Qairat Almaty 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 24''
Penalti a favor del Real Madrid. Franco Mastantuono sufrió falta en el área.
Min. 24''
Penalti cometido por Sherkhan Kalmurza (Qairat Almaty) tras una falta dentro del área.
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valeri Gromyko.
Min. 21''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sherkhan Kalmurza.
Min. 21''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 20''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 20''
Valeri Gromyko (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Egor Sorokin.
Min. 18''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fran García.
Min. 14''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kylian Mbappé tras un contraataque.
Min. 13''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 13''
Jorginho (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 12''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandr Martynovich.
Min. 7''
Remate fallado por Luís Mata (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 6''
Corner,Qairat Almaty. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 2''
Remate fallado por Jorginho (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Damir Kasabulat.
Min. 1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Egor Sorokin con un pase de cabeza.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento