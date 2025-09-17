Liverpool - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 1
17 de Septiembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
2
0
Min. 21''
Remate fallado por Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 17''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 15''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ibrahima Konaté.
Min. 12''
Falta de Florian Wirtz (Liverpool).
Min. 12''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Dominik Szoboszlai (Liverpool).
Min. 11''
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
Min. 10''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremie Frimpong.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 0. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Ryan Gravenberch.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Liverpool 1, Atlético de Madrid 0. Andy Robertson (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohamed Salah tras botar una falta.
Min. 4''
Remate rechazado de Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 3''
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Falta de Mohamed Salah (Liverpool).
Min. 1''
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento