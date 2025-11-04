Liverpool - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 4
04 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 4
0
0
Min. 5''
Fuera de juego, Liverpool. Alexis Mac Allister intentó un pase en profundidad pero Hugo Ekitiké estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).
Min. 3''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
Min. 2''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Remate rechazado de Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Florian Wirtz.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento