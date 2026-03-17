Manchester City - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 12
17 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 90
1
1
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 89''
Remate rechazado de Rayan Cherki (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Abdukodir Khusanov.
Min. 86''
Falta de Fran García (Real Madrid).
Min. 86''
Antoine Semenyo (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Falta de Antoine Semenyo (Manchester City).
Min. 83''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 82''
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 80''
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 80''
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 80''
Omar Marmoush (Manchester City) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 80''
Falta de Manuel Ángel (Real Madrid).
Min. 80''
Omar Marmoush (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Fuera de juego, Manchester City. Rayan Cherki intentó un pase en profundidad pero Rayan Aït-Nouri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 78''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jérémy Doku.
Min. 76''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 76''
Omar Marmoush (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Manuel Ángel sustituyendo a Thiago Pitarch.
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Arda Güler.
Min. 74''
Cambio en Manchester City, entra al campo Nico González sustituyendo a Rodri.
Min. 73''
Remate fallado por Rayan Cherki (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nathan Aké.
Min. 73''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 71''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 70''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 69''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gianluigi Donnarumma.
Min. 69''
Remate parado a la escuadra izquierda. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 69''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Kylian Mbappé sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 68''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Abdukodir Khusanov.
Min. 66''
Remate fallado por Abdukodir Khusanov (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jérémy Doku tras un saque de esquina.
Min. 66''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 65''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 65''
Rayan Cherki (Manchester City) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 63''
Fuera de juego, Manchester City. Rayan Cherki intentó un pase en profundidad pero Jérémy Doku estaba en posición de fuera de juego.
Min. 62''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Abdukodir Khusanov.
Min. 60''
Remate fallado por Antoine Semenyo (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Abdukodir Khusanov.
Min. 58''
Mano de Rayan Cherki (Manchester City).
Min. 57''
Cambio en Manchester City, entra al campo Antoine Semenyo sustituyendo a Matheus Nunes.
Min. 56''
Cambio en Manchester City, entra al campo Omar Marmoush sustituyendo a Erling Haaland.
Min. 55''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 55''
Marc Guéhi (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 55''
Remate rechazado de Marc Guéhi (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 55''
Remate rechazado de Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 55''
Remate rechazado de Jérémy Doku (Manchester City) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodri.
Min. 54''
Remate fallado por Rodri (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 54''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rayan Aït-Nouri.
Min. 53''
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 51''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 50''
Remate fallado por Erling Haaland (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 50''
Remate parado por bajo a la izquierda. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jérémy Doku con un centro al área.
Min. 47''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 45''
Cambio en Manchester City, entra al campo Nathan Aké sustituyendo a Tijjani Reijnders.
Min. 45''
Cambio en Manchester City, entra al campo Marc Guéhi sustituyendo a Rúben Dias.
Min. '
Empieza segunda parte Manchester City 1, Real Madrid 1.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Andrii Lunin sustituyendo a Thibaut Courtois debido a una lesión.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Manchester City 1, Real Madrid 1.
Min. 45'+4''
Abdukodir Khusanov (Manchester City) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Falta de Abdukodir Khusanov (Manchester City).
Min. 45'+4''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rúben Dias.
Min. 43''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda.
Min. 41' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Manchester City 1, Real Madrid 1. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 41''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 40''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Erling Haaland.
Min. 39''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Erling Haaland.
Min. 39''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 38''
Falta de Tijjani Reijnders (Manchester City).
Min. 38''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 36''
Remate fallado por Rodri (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 35''
Remate parado por bajo a la izquierda. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 30''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 28''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arda Güler tras un contraataque.
Min. 26''
Remate fallado por Rodri (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 26''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Jérémy Doku después de un pase en profundidad.
Min. 24''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Brahim Díaz tras un contraataque.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Erling Haaland (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jérémy Doku.
Min. 22''
¡Gooooool! Manchester City 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 20''
Bernardo Silva (Manchester City) ha visto tarjeta roja.
Min. 20''
Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.
Min. 17''
Penalti cometido por Bernardo Silva (Manchester City) con una mano dentro del área.
Min. 17''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 17''
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 13''
Remate fallado por Rodri (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bernardo Silva.
Min. 13''
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 13''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 10''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Fran García.
Min. 10''
Remate rechazado de Rayan Cherki (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rodri.
Min. 6''
Falta de Matheus Nunes (Manchester City).
Min. 6''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate rechazado de Tijjani Reijnders (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 4''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 4''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Rodri (Manchester City) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Tijjani Reijnders.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rayan Cherki (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 1''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento