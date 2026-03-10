Newcastle United - Barcelona en directo

En directo Champions League - Jornada 11
10 de Marzo de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 46
0
0
Min. 45'+2''
Final primera parte, Newcastle United 0, Barcelona 0.
Min. 45'+1''
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Harvey Barnes (Newcastle United).
Min. 45'+1''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Raphinha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dan Burn.
Min. 42''
Min. 42''
Falta de Jacob Ramsey (Newcastle United).
Min. 40''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 40''
Lewis Hall (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Se reanuda el partido.
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Kieran Trippier (Newcastle United).
Min. 36''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 36''
Remate rechazado de João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 34''
Sandro Tonali (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 34''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Sandro Tonali (Newcastle United).
Min. 33''
Remate parado por bajo a la izquierda. Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sandro Tonali.
Min. 31''
Min. 31''
Falta de Joelinton (Newcastle United).
Min. 27''
Remate fallado por William Osula (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero.
Min. 25''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
Min. 23''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aaron Ramsdale.
Min. 23''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 21''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dan Burn.
Min. 20''
Remate fallado por Ronald Araujo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fermín López tras botar una falta.
Min. 19''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Lewis Hall (Newcastle United).
Min. 16''
Fuera de juego, Newcastle United. Jacob Ramsey intentó un pase en profundidad pero Anthony Elanga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 13''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fermín López.
Min. 12''
Lewis Hall (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 11''
Falta de Jacob Ramsey (Newcastle United).
Min. 11''
Min. 11''
Fuera de juego, Newcastle United. Lewis Hall intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Harvey Barnes (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 8''
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Fuera de juego, Newcastle United. Lewis Hall intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 6''
Remate rechazado de William Osula (Newcastle United) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Lewis Hall.
Min. 4''
Remate rechazado de Sandro Tonali (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 3''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 3''
Remate rechazado de Jacob Ramsey (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Malick Thiaw.
Min. 2''
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 1''
Falta de Joelinton (Newcastle United).
Min. 1''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento