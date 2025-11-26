Olympiakos - Real Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 5
26 de Noviembre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 55
2
3
Min. 56''
Arda Güler (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 56''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 56''
Lorenzo Pirola (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 53''
Fuera de juego, Olympiakos. Daniel Podence intentó un pase en profundidad pero Ayoub El Kaabi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 52' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 2, Real Madrid 3. Mehdi Taremi (Olympiakos) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santiago Hezze con un centro al área.
Min. 51''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 49''
Mano de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 48''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. '
Empieza segunda parte Olympiakos 1, Real Madrid 3.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 45''
Cambio en Olympiakos, entra al campo Santiago Hezze sustituyendo a Dani García.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Olympiakos 1, Real Madrid 3.
Min. 45'+2''
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 45'+2''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dani García con un centro al área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde más 30 metros desde la banda izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Christos Mouzakitis (Olympiakos).
Min. 45''
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 44''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Kylian Mbappé tras un contraataque.
Min. 41''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 41''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Francisco Ortega.
Min. 40''
Francisco Ortega (Olympiakos) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Falta de Francisco Ortega (Olympiakos).
Min. 39''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Francisco Ortega (Olympiakos).
Min. 36''
Mano de Mehdi Taremi (Olympiakos).
Min. 36''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Konstantinos Tzolakis.
Min. 33''
Decisión del VAR: No Fue Gol Olympiakos 1-3 Real Madrid.
Min. 32''
GOL ANULADO POR EL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 32''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 28''
Cambio en Olympiakos, entra al campo Mehdi Taremi sustituyendo a Chiquinho debido a una lesión.
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Chiquinho (Olympiakos).
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 24''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ferland Mendy.
Min. 23''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Vinícius Júnior después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 21''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Pirola con un pase de cabeza.
Min. 18''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 18''
Christos Mouzakitis (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 18''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gelson Martins.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rodinei.
Min. 11''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 0. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ayoub El Kaabi.
Min. 8''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Min. 7''
Remate fallado por Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 6''
Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 4''
Remate fallado por Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ayoub El Kaabi.
Min. 4''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Konstantinos Tzolakis.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferland Mendy.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento