PSG - Bayern Múnich en directo

En directo Champions League - Semifinal (Ida)
28 de Abril de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 60
PSG
Khvicha Kvaratskhelia 24'
João Pedro Gonçalves Neves 33'
Ousmane Dembélé 50'
Khvicha Kvaratskhelia 56'
Ousmane Dembélé 58'
5
2
Min. 61''
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
Min. 61''
Michael Olise (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 5, FC Bayern München 2. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Désiré Doué tras un contraataque.
Min. 56' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 4, FC Bayern München 2. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Achraf Hakimi.
Min. 54''
Remate fallado por Konrad Laimer (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Díaz.
Min. 51''
Falta de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).
Min. 51''
Jamal Musiala (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Falta de Willian Pacho (Paris Saint Germain).
Min. 50''
Jamal Musiala (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Paris Saint Germain 3, FC Bayern München 2.
Min. 45''
Cambio en FC Bayern München, entra al campo Konrad Laimer sustituyendo a Alphonso Davies.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Paris Saint Germain 3, FC Bayern München 2.
Min. 45'+5''
¡Gooooool! Paris Saint Germain 3, FC Bayern München 2. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 45'+3''
Decisión del VAR: Penalti Paris Saint Germain.
Min. 45'+2''
Penalti cometido por Alphonso Davies (FC Bayern München) con una mano dentro del área.
Min. 45'+1''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Jonathan Tah.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Se reanuda el partido.
Min. 44''
El juego está detenido (FC Bayern München).
Min. 41' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 2, FC Bayern München 2. Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Aleksandar Pavlovic.
Min. 40''
Fuera de juego, Paris Saint Germain. Marquinhos intentó un pase en profundidad pero Ousmane Dembélé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37''
Fuera de juego, Paris Saint Germain. Ousmane Dembélé intentó un pase en profundidad pero Désiré Doué estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Remate rechazado de Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vitinha después de un pase en profundidad.
Min. 33' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 2, FC Bayern München 1. João Neves (Paris Saint Germain) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ousmane Dembélé con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 32''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Jonathan Tah.
Min. 32''
Remate rechazado de Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 31''
Remate fallado por Nuno Mendes (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Vitinha.
Min. 31''
Remate rechazado de Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde la banda derecha. Asistencia de Achraf Hakimi.
Min. 27''
Remate rechazado de Désiré Doué (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Warren Zaïre-Emery.
Min. 25''
Fuera de juego, FC Bayern München. Harry Kane intentó un pase en profundidad pero Aleksandar Pavlovic estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Paris Saint Germain 1, FC Bayern München 1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Désiré Doué.
Min. 23''
Remate fallado por Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Warren Zaïre-Emery tras un contraataque.
Min. 22''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Willian Pacho (Paris Saint Germain).
Min. 20''
Remate rechazado de Michael Olise (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Harry Kane.
Min. 17''
¡Gooooool! Paris Saint Germain 0, FC Bayern München 1. Harry Kane (FC Bayern München) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 16''
Penalti a favor del FC Bayern München. Luis Díaz sufrió falta en el área.
Min. 16''
Penalti cometido por Willian Pacho (Paris Saint Germain) tras una falta dentro del área.
Min. 13''
Corner,FC Bayern München. Corner cometido por Vitinha.
Min. 12''
Marquinhos (Paris Saint Germain) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Luis Díaz (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 10''
Harry Kane (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
Min. 5''
Luis Díaz (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Marquinhos (Paris Saint Germain).
Min. 3''
Alphonso Davies (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento