Real Madrid - Benfica en directo

Champions League - Jornada 10
25 de Febrero de 2026 21:00 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Benfica 1.
Min. 90'+10''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Benfica 1.
Min. 90'+7''
Falta de César Palacios (Real Madrid).
Min. 90'+7''
Richard Ríos (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+6''
Min. 90'+6''
Sidny Cabral (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+6''
César Palacios (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+6''
Falta de César Palacios (Real Madrid).
Min. 90'+6''
Richard Ríos (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+5''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 90'+5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Otamendi.
Min. 90'+2''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Falta de Tomás Araújo (Benfica).
Min. 90'+2''
Min. 90'+2''
Sidny Cabral (Benfica) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+1''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Álvaro Carreras.
Min. 90'+1''
Cambio en Benfica, entra al campo Sidny Cabral sustituyendo a Leandro Barreiro.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
Leandro Barreiro (Benfica) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 9 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Min. 90''
Franjo Ivanovic (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 90''
Franjo Ivanovic (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 85''
Cambio en Benfica, entra al campo Franjo Ivanovic sustituyendo a Andreas Schjelderup.
Min. 85''
Cambio en Benfica, entra al campo Enzo Barrenechea sustituyendo a Fredrik Aursnes.
Min. 84''
Falta de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 84''
Vangelis Pavlidis (Benfica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 84''
Cambio en Real Madrid, entra al campo César Palacios sustituyendo a Arda Güler.
Min. 84''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Thiago Pitarch sustituyendo a Gonzalo García.
Min. 83''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Franco Mastantuono.
Min. 82''
Min. 82''
Remate fallado por Rafa (Benfica) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andreas Schjelderup con un centro al área.
Min. 80' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Benfica 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Valverde tras un contraataque.
Min. 78''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo David Alaba sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Raúl Asencio debido a una lesión.
Min. 76''
Min. 71''
El juego está detenido debido a una lesión Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 70''
Remate rechazado de Richard Ríos (Benfica) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fredrik Aursnes con un centro al área.
Min. 70''
Min. 69''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 68''
Min. 68''
Remate rechazado de Vangelis Pavlidis (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rafa.
Min. 67''
Min. 67''
Andreas Schjelderup (Benfica) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 64''
Remate fallado por Richard Ríos (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Fredrik Aursnes.
Min. 62''
Min. 62''
Min. 60''
Corner,Benfica. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 60''
Remate rechazado de Rafa (Benfica) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vangelis Pavlidis.
Min. 60''
Remate rechazado de Andreas Schjelderup (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 59''
Min. 59''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 57''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 57''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 57''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 54''
Corner,Benfica. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 53''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 52''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Richard Ríos.
Min. 51''
Nicolás Otamendi (Benfica) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 51''
Min. 51''
Falta de Nicolás Otamendi (Benfica).
Min. 50''
Fuera de juego, Real Madrid. Raúl Asencio intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 48''
Richard Ríos (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Trent Alexander-Arnold.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Benfica 1.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Real Madrid 1, Benfica 1.
Min. 45'+1''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Falta de Amar Dedic (Benfica).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Barreiro.
Min. 45''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45''
Min. 45''
Min. 44''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 43''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 43''
Rafa (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nicolás Otamendi.
Min. 41''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 40''
Min. 40''
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Richard Ríos (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 36''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Andreas Schjelderup (Benfica).
Min. 36''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Min. 35''
Richard Ríos (Benfica) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Richard Ríos (Benfica).
Min. 34''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 34''
Min. 34''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 1-1 Benfica.
Min. 32''
GOL ANULADO POR EL VAR: Arda Güler (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 32''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Gonzalo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Min. 24''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 24''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 22''
Corner,Benfica. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 22''
Remate fallado por Vangelis Pavlidis (Benfica) remate con la izquierda desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andreas Schjelderup.
Min. 19''
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 19''
Samuel Dahl (Benfica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Benfica 1. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Benfica 1. Rafa (Benfica) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería.
Min. 13''
Min. 13''
Min. 10''
Falta de Vangelis Pavlidis (Benfica).
Min. 10''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Arda Güler.
Min. 6''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa (Benfica) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Andreas Schjelderup.
Min. 5''
Remate parado a la escuadra izquierda. Leandro Barreiro (Benfica) remate de cabeza escorado desde la izquierda. Asistencia de Andreas Schjelderup con un centro al área.
Min. 4''
Corner,Benfica. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 3''
Remate rechazado de Richard Ríos (Benfica) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Rafa.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento