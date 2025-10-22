Real Madrid - Juventus en directo

En directo Champions League - Jornada 3
22 de Octubre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 71
1
0
Min. 72''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 72''
Falta de Francisco Conceição (Juventus).
Min. 71''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 71''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 70''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Falta de Teun Koopmeiners (Juventus).
Min. 68''
Min. 68''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 67''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Teun Koopmeiners.
Min. 67''
Remate rechazado de Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raúl Asencio.
Min. 66''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 66''
Falta de Francisco Conceição (Juventus).
Min. 65''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 65''
Falta de Weston McKennie (Juventus).
Min. 65''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 64''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kenan Yildiz (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dusan Vlahovic.
Min. 62''
Cambio en Juventus, entra al campo Francisco Conceição sustituyendo a Khéphren Thuram.
Min. 61''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 61''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 61''
Khéphren Thuram (Juventus) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 60''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 60''
Falta de Khéphren Thuram (Juventus).
Min. 57' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Juventus 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
Min. 57''
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 56''
Remate rechazado de Andrea Cambiaso (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pierre Kalulu.
Min. 55''
Min. 55''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 55''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 54''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 54''
Weston McKennie (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 52''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Andrea Cambiaso.
Min. 52''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 52''
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 52''
Min. 52''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 51''
Remate fallado por Daniele Rugani (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Teun Koopmeiners con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 50''
Corner,Juventus. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 50''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dusan Vlahovic (Juventus) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lloyd Kelly.
Min. 49''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 49''
Falta de Kenan Yildiz (Juventus).
Min. 48''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Falta de Andrea Cambiaso (Juventus).
Min. 48''
Remate fallado por Kenan Yildiz (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 47''
Corner,Juventus. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 47''
Remate rechazado de Pierre Kalulu (Juventus) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 47''
Remate rechazado de Dusan Vlahovic (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Khéphren Thuram con un centro al área.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 0, Juventus 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Real Madrid 0, Juventus 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Pierre Kalulu (Juventus).
Min. 45''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 43''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 40''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 40''
Lloyd Kelly (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 40''
Se reanuda el partido.
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 37''
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 36''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 36''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Khéphren Thuram.
Min. 35''
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 35''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Andrea Cambiaso.
Min. 34''
Mano de Teun Koopmeiners (Juventus).
Min. 33''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 31''
Min. 31''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 30''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Min. 28''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Teun Koopmeiners.
Min. 27''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 26''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pierre Kalulu.
Min. 26''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Éder Militão.
Min. 25''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Michele Di Gregorio.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 24''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 24''
Min. 23''
Min. 23''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 20''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 19''
Min. 19''
Min. 16''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 16''
Min. 14''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Federico Gatti (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Weston McKennie.
Min. 13''
Corner,Juventus. Corner cometido por Brahim Díaz.
Min. 12''
Fuera de juego, Juventus. Dusan Vlahovic intentó un pase en profundidad pero Weston McKennie estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Corner,Juventus. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 10''
Remate fallado por Weston McKennie (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 9''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 8''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 8''
Min. 8''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 8''
Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Federico Gatti (Juventus).
Min. 5''
Mano de Weston McKennie (Juventus).
Min. 4''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Min. 3''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 3''
Pierre Kalulu (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Lloyd Kelly (Juventus).
Min. 2''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Khéphren Thuram.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento