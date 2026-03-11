Real Madrid - Manchester City en directo

Champions League - Jornada 11
11 de Marzo de 2026 21:00 .h
Finalizado
3
0
Min. '
Final del partido, Real Madrid 3, Manchester City 0.
Min. 90'+4''
Final segunda parte, Real Madrid 3, Manchester City 0.
Min. 90'+3''
Falta de Rayan Aït-Nouri (Manchester City).
Min. 90'+3''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Dani Carvajal.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Remate parado a la escuadra izquierda. Omar Marmoush (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Tijjani Reijnders.
Min. 89''
Omar Marmoush (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 89''
Falta de Manuel Ángel (Real Madrid).
Min. 86''
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 86''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 83''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 82''
Cambio en Manchester City, entra al campo Omar Marmoush sustituyendo a Erling Haaland.
Min. 82''
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 82''
Falta de Rayan Aït-Nouri (Manchester City).
Min. 82''
Manuel Ángel (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 80''
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 78''
Remate rechazado de Jérémy Doku (Manchester City) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodri.
Min. 77''
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 76''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Manuel Ángel sustituyendo a Thiago Pitarch.
Min. 76''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 75''
Falta de Rúben Dias (Manchester City).
Min. 75''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 75''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 75''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico O'Reilly (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 73''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 73''
Remate rechazado de Tijjani Reijnders (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Guéhi.
Min. 72''
Min. 72''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Arda Güler.
Min. 70''
Cambio en Manchester City, entra al campo Rayan Aït-Nouri sustituyendo a Bernardo Silva.
Min. 69''
Cambio en Manchester City, entra al campo Rayan Cherki sustituyendo a Antoine Semenyo.
Min. 68''
Min. 66''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Arda Güler.
Min. 65''
Se reanuda el partido.
Min. 64''
El juego está detenido debido a una lesión Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 63''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 62''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 59''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 57''
¡Penalti fallado!Vinícius Júnior (Real Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
Min. 57''
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 56''
Penalti cometido por Gianluigi Donnarumma (Manchester City) tras una falta dentro del área.
Min. 56''
Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.
Min. 55''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 55''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Semenyo (Manchester City) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Bernardo Silva.
Min. 52''
Min. 52''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Fuera de juego, Real Madrid. Dean Huijsen intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Falta de Erling Haaland (Manchester City).
Min. 48''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Trent Alexander-Arnold.
Min. 47''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 47''
Remate parado por bajo a la izquierda. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 3, Manchester City 0.
Min. 45''
Cambio en Manchester City, entra al campo Tijjani Reijnders sustituyendo a Savinho.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Ferland Mendy debido a una lesión.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Madrid 3, Manchester City 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Brahim Díaz después de un pase en profundidad.
Min. 41''
Falta de Antoine Semenyo (Manchester City).
Min. 41''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Marc Guéhi (Manchester City).
Min. 40''
Ferland Mendy (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Corner,Manchester City. Corner cometido por Ferland Mendy.
Min. 39''
Remate fallado por Rúben Dias (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bernardo Silva con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 39''
Min. 37''
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 37''
Min. 35''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 35''
Savinho (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 32''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 32''
Abdukodir Khusanov (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 31''
Rúben Dias (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 24''
Falta de Rúben Dias (Manchester City).
Min. 24''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Min. 22''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Thibaut Courtois.
Min. 19''
Remate fallado por Bernardo Silva (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 18''
Min. 18''
Rodri (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Min. 17''
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 16''
Mano de Antoine Semenyo (Manchester City).
Min. 15''
Min. 11''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 11''
Antoine Semenyo (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate rechazado de Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Guéhi.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior después de un pase en profundidad.
Min. 6''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Semenyo (Manchester City) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 2''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Rodri (Manchester City).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento