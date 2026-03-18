Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Jornada 12
18 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 69
2
1
Min. 70''
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 69''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 66''
Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Destiny Udogie sustituyendo a Radu Dragusin.
Min. 66''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Alexander Sørloth intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 65''
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 65''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Micky van de Ven.
Min. 64''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Nahuel Molina.
Min. 63''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Ademola Lookman.
Remate parado a la escuadra izquierda. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 62''
Remate rechazado de Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 61''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Ademola Lookman intentó un pase en profundidad pero Matteo Ruggeri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 60''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Cristian Romero con un pase de cabeza.
Remate parado por bajo a la izquierda. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 59''
Se reanuda el partido.
Min. 58''
Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 58''
El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 57''
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 56''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Radu Dragusin (Tottenham Hotspur).
Min. 55''
Se reanuda el partido.
Min. 55''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 52' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Tottenham Hotspur 2, Atlético de Madrid 1. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Archie Gray.
Min. 47' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Tottenham Hotspur 1, Atlético de Madrid 1. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Ademola Lookman tras un contraataque.
Min. 47''
Remate rechazado de Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. '
Empieza segunda parte Tottenham Hotspur 1, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Tottenham Hotspur 1, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Robin Le Normand con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 45'+3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Djed Spence.
Min. 45'+2''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Guglielmo Vicario.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 44''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pape Matar Sarr.
Min. 44''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 42''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 41''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
Min. 40''
Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
Min. 40''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 35''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Xavi Simons.
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Tottenham Hotspur 1, Atlético de Madrid 0. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Mathys Tel con un centro al área.
Min. 28''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 28''
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 28''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Remate parado por bajo a la izquierda. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Xavi Simons.
Min. 23''
Mano de Xavi Simons (Tottenham Hotspur).
Min. 22''
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Radu Dragusin.
Min. 20''
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Remate rechazado de Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Archie Gray.
Min. 15''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 12''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 12''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Djed Spence.
Min. 10''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Djed Spence.
Min. 8''
Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giuliano Simeone intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Min. 6''
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 4''
Falta de Archie Gray (Tottenham Hotspur).
Min. 4''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento