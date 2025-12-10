Villarreal - FC København en directo

En directo Champions League - Jornada 6
10 de Diciembre de 2025 18:45 .h
2ª parte - Min. 88
2
2
Min. 89''
Marcos López (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Pau Navarro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Falta de Andreas Cornelius (FC Copenhague).
Min. 88''
Remate fallado por Ayoze Pérez (Villarreal) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sergi Cardona con un centro al área.
Min. 86''
Falta de Manor Solomon (Villarreal).
Min. 86''
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 84''
Fuera de juego, Villarreal. Manor Solomon intentó un pase en profundidad pero Renato Veiga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 83''
Cambio en Villarreal, entra al campo Sergi Cardona sustituyendo a Alfonso Pedraza.
Min. 83''
Elias Achouri (FC Copenhague) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 83''
Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Falta de Elias Achouri (FC Copenhague).
Min. 82''
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Thomas Delaney sustituyendo a Mads Emil Madsen.
Min. 81''
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Viktor Claesson sustituyendo a William Clem.
Min. 80''
Mano de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 78''
Remate fallado por Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 78''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jordan Larsson.
Min. 77''
Andreas Cornelius (FC Copenhague) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 77''
Falta de Andreas Cornelius (FC Copenhague).
Min. 77''
Rafa Marín (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 75''
Elias Achouri (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 75''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 75''
Falta de Mads Emil Madsen (FC Copenhague).
Min. 75''
Min. 73''
Remate rechazado de Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 72''
Min. 72''
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Birger Meling sustituyendo a Yoram Zague debido a una lesión.
Min. 72''
Min. 72''
El juego está detenido debido a una lesión Yoram Zague (FC Copenhague).
Min. 71''
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Andreas Cornelius sustituyendo a Viktor Dadason.
Min. 68''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Viktor Dadason.
Min. 68''
Remate rechazado de Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Manor Solomon.
Min. 67''
Min. 67''
Ilias Akhomach (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 67''
Min. 66''
El juego está detenido debido a una lesión Yoram Zague (FC Copenhague).
Min. 66''
Falta de Viktor Dadason (FC Copenhague).
Min. 66''
Rafa Marín (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Remate fallado por Manor Solomon (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pape Gueye.
Min. 63''
Cambio en Villarreal, entra al campo Manor Solomon sustituyendo a Alberto Moleiro.
Min. 62''
Falta de Jordan Larsson (FC Copenhague).
Min. 62''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Falta de Elias Achouri (FC Copenhague).
Min. 61''
Min. 58''
Ilias Akhomach (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 58''
Min. 58''
Falta de Ilias Akhomach (Villarreal).
Min. 57''
Falta de William Clem (FC Copenhague).
Min. 57''
Min. 56' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 2, FC Copenhague 2. Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Alfonso Pedraza.
Min. 55''
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 55''
Min. 54''
Remate fallado por Viktor Dadason (FC Copenhague) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Junnosuke Suzuki con un centro al área tras botar una falta.
Min. 53''
Elias Achouri (FC Copenhague) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 53''
Min. 53''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ayoze Pérez.
Min. 48' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 1, FC Copenhague 2. Elias Achouri (FC Copenhague) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Yoram Zague con un centro al área.
Min. 47' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 1, FC Copenhague 1. Santi Comesaña (Villarreal) con un remate desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ilias Akhomach.
Min. '
Empieza segunda parte Villarreal 0, FC Copenhague 1.
Min. 45''
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Elias Achouri sustituyendo a Robert Silva.
Min. 45''
Cambio en Villarreal, entra al campo Ilias Akhomach sustituyendo a Tajon Buchanan.
Min. 45''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tani Oluwaseyi sustituyendo a Georges Mikautadze.
Min. 45''
Cambio en Villarreal, entra al campo Ayoze Pérez sustituyendo a Nicolas Pépé.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Villarreal 0, FC Copenhague 1.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Remate fallado por Pau Navarro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Min. 43''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa Marín (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro con un centro al área.
Min. 42''
Min. 42''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 41''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 40''
Remate fallado por Alfonso Pedraza (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área.
Min. 39''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Tajon Buchanan.
Min. 39''
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Dominik Kotarski (FC Copenhague).
Min. 38''
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 38''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Nicolas Pépé (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Tajon Buchanan con un centro al área.
Min. 35''
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Santi Comesaña.
Min. 34''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 34''
Jordan Larsson (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 32''
Remate fallado por Robert Silva (FC Copenhague) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Mohamed Elyounoussi tras un contraataque.
Min. 32''
Min. 32''
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área.
Min. 30''
Min. 30''
Min. 30''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Yoram Zague.
Min. 28''
Min. 28''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 27''
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
Min. 25''
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Rafa Marín.
Min. 22''
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 21''
Yoram Zague (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 20''
Remate parado por bajo a la izquierda. Mads Emil Madsen (FC Copenhague) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 19''
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Luiz Júnior.
Min. 16''
Fuera de juego, Villarreal. Nicolas Pépé intentó un pase en profundidad pero Renato Veiga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Falta de Gabriel Pereira (FC Copenhague).
Min. 16''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 15''
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
Min. 11''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área tras botar una falta.
Min. 10''
Falta de Yoram Zague (FC Copenhague).
Min. 10''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Min. 8''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 7''
Min. 7''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 5''
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Rafa Marín.
Min. 5''
Remate rechazado de Robert Silva (FC Copenhague) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jordan Larsson.
Min. 4''
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pape Gueye.
Min. 3''
Falta de Mads Emil Madsen (FC Copenhague).
Min. 3''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 0, FC Copenhague 1. Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Marcos López con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento