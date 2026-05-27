Crystal Palace - Rayo Vallecano en directo

En directo Conference League - Final
27 de Mayo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 43
0
0
Min. 44''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Augusto Batalla intentó un pase en profundidad pero Álvaro García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
Mano de Daniel Muñoz (Crystal Palace).
Min. 43''
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 43''
Falta de Daichi Kamada (Crystal Palace).
Min. 41''
Adam Wharton (Crystal Palace) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 41''
Falta de Adam Wharton (Crystal Palace).
Min. 41''
Remate fallado por Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Adam Wharton con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,Crystal Palace. Corner cometido por Pathé Ciss.
Min. 39''
Remate fallado por Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álvaro García.
Min. 38''
Se reanuda el partido.
Min. 35''
El juego está detenido (Rayo Vallecano).
Min. 34''
Falta de Álvaro García (Rayo Vallecano).
Min. 34''
Adam Wharton (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Se reanuda el partido.
Min. 32''
El juego está detenido debido a una lesión Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
Min. 31''
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).
Min. 31''
Jaydee Canvot (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Daniel Muñoz (Crystal Palace).
Min. 25''
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área.
Min. 23''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 23''
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
Min. 23''
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Maxence Lacroix.
Min. 20''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 20''
Yéremy Pino (Crystal Palace) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Chadi Riad (Crystal Palace).
Min. 14''
Corner,Crystal Palace. Corner cometido por Alemão.
Min. 10''
Remate rechazado de Ismaïla Sarr (Crystal Palace) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Daniel Muñoz.
Min. 9''
Remate rechazado de Yéremy Pino (Crystal Palace) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 9''
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 9''
Adam Wharton (Crystal Palace) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Mano de Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
Min. 4''
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 4''
Yéremy Pino (Crystal Palace) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento