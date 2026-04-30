Rayo Vallecano - Strasbourg en directo

En directo Conference League - Semifinal (Ida)
30 de Abril de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 83
1
0
Min. 84''
El juego está detenido debido a una lesión Augusto Batalla (Rayo Vallecano).
Min. 84''
Min. 84''
Cambio en Estrasburgo, entra al campo Sebastian Nanasi sustituyendo a Emmanuel Emegha.
Min. 82''
Dani Cárdenas (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 82''
El juego está detenido debido a una lesión Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 82''
Min. 82''
Mike Penders (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 81''
Remate rechazado de Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 81''
Remate rechazado de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 78''
Diego Moreira (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 78''
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 78''
Min. 77''
Remate rechazado de Emmanuel Emegha (Estrasburgo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lucas Høgsberg con un centro al área.
Min. 76''
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 76''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 76''
Ben Chilwell (Estrasburgo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 76''
Min. 76''
Lucas Høgsberg (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 75''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 75''
Falta de Emmanuel Emegha (Estrasburgo).
Min. 74''
Ben Chilwell (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 74''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 73''
Falta de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).
Min. 73''
Julio Enciso (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Lucas Høgsberg.
Min. 70''
Min. 70''
Lucas Høgsberg (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Remate fallado por Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pep Chavarría.
Min. 69''
Remate rechazado de Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ilias Akhomach.
Min. 68''
Remate fallado por Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Unai López.
Min. 67''
Cambio en Estrasburgo, entra al campo Sam Amo-Ameyaw sustituyendo a Martial Godo.
Min. 67''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 67''
Falta de Ben Chilwell (Estrasburgo).
Min. 64''
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Pedro Díaz sustituyendo a Alemão.
Min. 64''
Remate rechazado de Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pathé Ciss con un centro al área.
Min. 63''
Remate parado a la escuadra izquierda. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Unai López con un centro al área.
Min. 63''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Ben Chilwell.
Min. 59''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 59''
Falta de Abdoul Ouattara (Estrasburgo).
Min. 56''
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
Min. 56''
Julio Enciso (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Rayo Vallecano 1, Estrasburgo 0. Alemão (Rayo Vallecano) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo a la escuadra derecha. Asistencia de Isi Palazón con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 54''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Andrew Omobamidele.
Min. 54''
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 52''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 52''
Falta de Samir El Mourabet (Estrasburgo).
Min. 50''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 50''
Martial Godo (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 48''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Andrew Omobamidele.
Min. 46''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Martial Godo (Estrasburgo).
Min. '
Empieza segunda parte Rayo Vallecano 0, Estrasburgo 0.
Min. 45'+6''
Emmanuel Emegha (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Rayo Vallecano 0, Estrasburgo 0.
Min. 45'+4''
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).
Min. 45'+4''
Ismaël Doukouré (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Emmanuel Emegha (Estrasburgo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mike Penders.
Min. 45'+3''
Min. 45'+3''
Martial Godo (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).
Min. 45'+1''
Andrew Omobamidele (Estrasburgo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 41''
Falta de Lucas Høgsberg (Estrasburgo).
Min. 41''
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Min. 38''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Emmanuel Emegha (Estrasburgo).
Min. 37''
Emmanuel Emegha (Estrasburgo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 35''
Mano de Ben Chilwell (Estrasburgo).
Min. 34''
Remate fallado por Pep Chavarría (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Isi Palazón.
Min. 32''
Falta de Julio Enciso (Estrasburgo).
Min. 32''
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Corner,Estrasburgo. Corner cometido por Andrei Ratiu.
Min. 26''
Samir El Mourabet (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).
Min. 24''
Remate fallado por Diego Moreira (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Martial Godo.
Min. 23''
Ismaël Doukouré (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 21''
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde muy cerca que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Isi Palazón con un centro al área.
Min. 20''
Min. 20''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate fallado por Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 14''
Remate fallado por Ben Chilwell (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Julio Enciso.
Min. 12''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.
Min. 11''
Samir El Mourabet (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 10''
Falta de Samir El Mourabet (Estrasburgo).
Min. 10''
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate rechazado de Julio Enciso (Estrasburgo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lucas Høgsberg.
Min. 7''
Min. 7''
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 2''
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jorge de Frutos con un centro al área tras un contraataque.
Min. 1''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde mas de 30 metros muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Isi Palazón.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento