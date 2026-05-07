Strasbourg - Rayo Vallecano en directo

En directo Conference League - Semifinal (Vuelta)
07 de Mayo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 42
0
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Min. 43''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Guéla Doué (Estrasburgo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Martial Godo.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Estrasburgo 0, Rayo Vallecano 1. Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Min. 42''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pacha Espino con un centro al área.
Min. 41''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Andrew Omobamidele.
Min. 41''
Remate rechazado de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Unai López.
Min. 39''
Remate rechazado de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 37''
Alemão (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Ismaël Doukouré (Estrasburgo).
Min. 37''
Se reanuda el partido.
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Guéla Doué (Estrasburgo).
Min. 35''
Remate fallado por Pacha Espino (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 34''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Guéla Doué.
Min. 32''
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se le va demasiado alto. Asistencia de Andrei Ratiu.
Min. 29''
Fuera de juego, Estrasburgo. Abdoul Ouattara intentó un pase en profundidad pero Julio Enciso estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 29''
Valentín Barco (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Remate rechazado de Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pacha Espino.
Min. 28''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 28''
Falta de Alemão (Rayo Vallecano).
Min. 28''
Mike Penders (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Remate parado a la escuadra izquierda. Pathé Ciss (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 27''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Ben Chilwell.
Min. 25''
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Unai López tras botar una falta.
Min. 25''
Ben Chilwell (Estrasburgo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 25''
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 25''
Falta de Ben Chilwell (Estrasburgo).
Min. 22''
Remate parado a la escuadra izquierda. Pacha Espino (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alemão.
Min. 19''
Corner,Estrasburgo. Corner cometido por Pathé Ciss.
Min. 18''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda de libre directo.
Min. 17''
Alemão (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Andrew Omobamidele (Estrasburgo).
Min. 13''
Remate rechazado de Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 13''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 13''
Valentín Barco (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Falta de Ben Chilwell (Estrasburgo).
Min. 10''
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 10''
Falta de Pacha Espino (Rayo Vallecano).
Min. 10''
Guéla Doué (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
Min. 8''
Andrew Omobamidele (Estrasburgo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Alemão (Rayo Vallecano) con un remate desde muy cerca. Asistencia de Andrei Ratiu con un centro al área.
Min. 3''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Ben Chilwell.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento