Athletic Club - Real Sociedad en directo

Copa del Rey - Jornada 8
11 de Febrero de 2026 21:00 .h
Finalizado
0
1
Min. '
Final del partido, Athletic Club 0, Real Sociedad 1.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Athletic Club 0, Real Sociedad 1.
Min. 90'+6''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+6''
Min. 90'+6''
Selton Sánchez (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+5''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Job Ochieng sustituyendo a Gonçalo Guedes debido a una lesión.
Min. 90'+5''
Se reanuda el partido.
Min. 90'+4''
El juego está detenido debido a una lesión Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 90'+3''
Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Orri Óskarsson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+2''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+2''
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
Min. 90'+1''
Falta de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).
Min. 90'+1''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 90''
Nico Serrano (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Fuera de juego, Real Sociedad. Mikel Oyarzabal intentó un pase en profundidad pero Orri Óskarsson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 86''
Fuera de juego, Real Sociedad. Orri Óskarsson intentó un pase en profundidad pero Álvaro Odriozola estaba en posición de fuera de juego.
Min. 85''
Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad).
Min. 85''
Mikel Vesga (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Álvaro Odriozola sustituyendo a Pablo Marín.
Min. 85''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Yangel Herrera sustituyendo a Carlos Soler.
Min. 84''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
Min. 84''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 83''
Remate rechazado de Sergio Gómez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 82''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Mikel Vesga sustituyendo a Mikel Jauregizar.
Min. 82''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 80''
Remate rechazado de Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Selton Sánchez.
Min. 79''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 79''
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 76''
Remate fallado por Aymeric Laporte (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 75''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 75''
Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).
Min. 74''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 74''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aritz Elustondo sustituyendo a Jon Aramburu.
Min. 74''
Mano de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 73''
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Íñigo Lekue con un centro al área.
Min. 73''
Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Nico Serrano.
Min. 71''
Remate rechazado de Nico Serrano (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Iker Monreal.
Min. 70''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 70''
Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 70''
Remate fallado por Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 68''
Fuera de juego, Real Sociedad. Sergio Gómez intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 67''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 67''
Falta de Selton Sánchez (Athletic Club).
Min. 65''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 65''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 64''
Se reanuda el partido.
Min. 64''
Álvaro Odriozola (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 63''
El juego está detenido debido a una lesión Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 62' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 0, Real Sociedad 1. Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 62''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergio Gómez tras un contraataque.
Min. 60''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 59''
Fuera de juego, Athletic Club. Selton Sánchez intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 59''
Fuera de juego, Athletic Club. Álex Padilla intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 58''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 57''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
Min. 56''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Selton Sánchez sustituyendo a Unai Gómez.
Min. 56''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Nico Williams sustituyendo a Iñaki Williams.
Min. 56''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Íñigo Ruíz de Galarreta sustituyendo a Alejandro Rego.
Min. 56''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Nico Serrano sustituyendo a Robert Navarro.
Min. 53''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 53''
Remate rechazado de Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 53''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área.
Min. 52''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Adama Boiro.
Min. 46''
Pablo Marín (Real Sociedad) remata al poste derecho, remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 46''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área.
Min. '
Empieza segunda parte Athletic Club 0, Real Sociedad 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Athletic Club 0, Real Sociedad 0.
Min. 45'+3''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Rego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 43''
Álex Padilla (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Duje Caleta-Car (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área.
Min. 42''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 42''
Remate rechazado de Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 41''
Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gorka Guruzeta.
Min. 38''
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
Min. 38''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Duje Caleta-Car (Real Sociedad).
Min. 36''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área.
Min. 35''
Falta de Íñigo Lekue (Athletic Club).
Min. 35''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 35''
Robert Navarro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 33''
Min. 33''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 31''
Mano de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 30''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Unai Gómez (Athletic Club).
Min. 25''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álex Padilla.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gonçalo Guedes después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Íñigo Lekue con un centro al área.
Min. 20''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 19''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 15''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. 14''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 14''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos Soler tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Íñigo Lekue.
Min. 7''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 7''
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Iker Monreal (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 5''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Min. 5''
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 4''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 3''
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 2''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento