Atlético de Madrid - Barcelona en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 8
12 de Febrero de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 48
4
0
Min. 45'+4''
Final primera parte, Atlético de Madrid 4, Barcelona 0.
Min. 45'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 4, Barcelona 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 45'+1''
Se reanuda el partido.
Min. 45'+1''
El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 45'+1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alejandro Balde (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 43''
Remate parado por bajo a la izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé después de un pase en profundidad.
Min. 42''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 42''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. 40''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 39''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 37''
Cambio en Barcelona, entra al campo Robert Lewandowski sustituyendo a Marc Casadó.
Min. 36''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 35''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 35''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 33' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Barcelona 0. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 31''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 31''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Marc Casadó (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 26''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 26''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 25''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 24''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 23''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 23''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 22''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Fermín López (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eric García tras un saque de esquina.
Min. 19''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 18''
Min. 18''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 13''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 12''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 12''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Min. 10''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 9''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Eric García, Barcelona. Atlético de Madrid 1, Barcelona 0.
Min. 5''
Min. 5''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Joan García.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 1''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento