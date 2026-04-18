Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo

Copa del Rey - Final
18 de Abril de 2026 21:00 .h
Finalizado
2(3)
2(4)
Min. '
Final del partido, Atlético de Madrid 2(3), Real Sociedad 2(4).
Min. 120'+9''
Final Penaltis, Atlético de Madrid 2(3), Real Sociedad 2(4).
Min. 120'+9''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(3), Real Sociedad 2(4). Pablo Marín (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la derecha a la escuadra izquierda.
Min. 120'+8''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(3), Real Sociedad 2(3). Álex Baena (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 120'+7''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(2), Real Sociedad 2(3). Aihen Muñoz (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la izquierda al centro de la portería.
Min. 120'+6''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(2), Real Sociedad 2(2). Thiago Almada (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha al centro de la portería.
Min. 120'+6''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(1), Real Sociedad 2(2). Luka Sucic (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 120'+5''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2(1), Real Sociedad 2(1). Nico González (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la izquierda al centro de la portería.
Min. 120'+4''
¡Penalti fallado!Orri Óskarsson (Real Sociedad) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado bajo palos a rás de suelo.
Min. 120'+3''
¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado por bajo a la izquierda.
Min. 120'+2''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2(1). Carlos Soler (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 120'+1''
¡Penalti fallado!Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la izquierda parado junto al lado derecho de la portería.
Min. '
Empieza Penaltis Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 120'+2''
Final tiempo de descuento de la segunda parte, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 120'+1''
Aritz Elustondo (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 120'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 120''
Mano de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 120''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 120''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 120''
Falta de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).
Min. 119''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Koke.
Min. 115''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 115''
Luka Sucic (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 114''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 114''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 113''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aritz Elustondo sustituyendo a Jon Aramburu debido a una lesión.
Min. 113''
Min. 112''
El juego está detenido debido a una lesión Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 109''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 109''
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 109''
Min. 109''
El juego está detenido debido a una lesión Duje Caleta-Car (Real Sociedad).
Min. 107''
Fuera de juego, Real Sociedad. Luka Sucic intentó un pase en profundidad pero Orri Óskarsson estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza tiempo de descuento de la segunda parte Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 105'+2''
Final tiempo de descuento de la primera parte, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 105'+1''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 105'+1''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 105'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 105'+1''
Min. 105''
El juego está detenido debido a una lesión Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 102''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 101''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 101''
Min. 100''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
Min. 99''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Clément Lenglet sustituyendo a Marcos Llorente.
Min. 98''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 98''
Remate parado por bajo a la izquierda. Orri Óskarsson (Real Sociedad) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Min. 98''
Remate parado por bajo a la izquierda. Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Takefusa Kubo.
Min. 96''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 96''
Min. 96''
Remate fallado por Orri Óskarsson (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Min. 96''
Remate rechazado de Orri Óskarsson (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 96''
Remate rechazado de Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 96''
Remate rechazado de Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 94''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 94''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza tiempo de descuento de la primera parte Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Min. 90'+5''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras botar una falta.
Min. 90'+5''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 90'+4''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+4''
Min. 90'+1''
Remate fallado por Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 89''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jon Gorrotxategi.
Min. 88''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Takefusa Kubo sustituyendo a Sergio Gómez.
Min. 87''
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 85''
Min. 85''
Min. 83' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 81''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 81''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Robin Le Normand.
Min. 80''
Remate rechazado de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 78''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Nahuel Molina.
Min. 78''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
Min. 78''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aihen Muñoz sustituyendo a Gonçalo Guedes.
Min. 77''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 77''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Min. 75''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 73''
Mano de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 70''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Antoine Griezmann.
Min. 70''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 68''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Pablo Marín sustituyendo a Ander Barrenetxea.
Min. 68''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Jon Gorrotxategi sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 67''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Beñat Turrientes.
Min. 67''
Remate rechazado de Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 65''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Min. 64''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Nico González.
Min. 63''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
Min. 62''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Matteo Ruggeri.
Min. 62''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nico González sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 62''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 60''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 58''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 57''
Min. 57''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 54''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 51''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 51''
Min. 51''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Min. 48''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 48''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jon Martín.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 2.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 2.
Min. 45'+4''
Fuera de juego, Real Sociedad. Sergio Gómez intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 2. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 43''
Juan Musso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Penalti cometido por Juan Musso (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 43''
Penalti a favor del Real Sociedad. Gonçalo Guedes sufrió falta en el área.
Min. 43''
Min. 43''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 40''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 40''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Min. 39''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 38''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 37''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 36''
Min. 36''
Falta de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 35''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Ademola Lookman.
Min. 35''
Remate rechazado de Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 33''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Min. 33''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 31''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 30''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 30''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 29''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 29''
Remate rechazado de Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 25''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 25''
Remate rechazado de Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 24''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 23''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jon Aramburu.
Min. 20''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 17''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 14''
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Duje Caleta-Car (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Min. 6''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 4''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 3''
Min. 3''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento