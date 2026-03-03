Barcelona - Atlético de Madrid en directo

En directo Copa del Rey - Jornada 9
03 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 63
2
0
Min. 64''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 64''
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Fermín López.
Min. 64''
Remate fallado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 64''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 61''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Matteo Ruggeri intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 59''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 58''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Koke.
Min. 58''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 56''
Fuera de juego, Barcelona. Marc Bernal intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 56''
Remate parado por bajo a la izquierda. Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 56''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 55''
Min. 55''
Remate parado por bajo a la izquierda. João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 53''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 49''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 49''
Min. 48''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 2, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Barcelona 2, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+5''
¡Gooooool! Barcelona 2, Atlético de Madrid 0. Raphinha (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 45'+3''
Penalti a favor del Barcelona. Pedri sufrió falta en el área.
Min. 45'+3''
Penalti cometido por Marc Pubill (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pedri tras un contraataque.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 42''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Matteo Ruggeri intentó un pase en profundidad pero Julián Alvarez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 40''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Min. 38''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 38''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 36''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Min. 35''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 34''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Min. 31''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 31''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Marc Bernal (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Lamine Yamal tras un saque de esquina.
Min. 29''
Min. 29''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 29''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 29''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 24''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 22''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha.
Min. 17''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fermín López con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 16''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 15''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 14''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 13''
Cambio en Barcelona, entra al campo Alejandro Balde sustituyendo a Jules Koundé debido a una lesión.
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido debido a una lesión Jules Koundé (Barcelona).
Min. 9''
Remate rechazado de Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 3''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 3''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 2''
Min. 2''
Remate parado a la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento