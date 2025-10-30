Orihuela - Levante en directo

Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Orihuela 0, Levante 1. Unai Elgezabal (Levante) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Iker Losada con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 3''
Corner,Levante. Corner cometido por Rubén García.
Min. 2''
Remate rechazado de Goduine Koyalipou (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iker Losada.
Min. 2''
Corner,Levante. Corner cometido por Nacho Vila.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento