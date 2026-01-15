Racing de Santander - Barcelona en directo

Copa del Rey - Jornada 6
15 de Enero de 2026 21:15 .h
Finalizado
0
2
Min. '
Final del partido, Racing de Santander 0, Barcelona 2.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Racing de Santander 0, Barcelona 2.
Min. 90'+5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Racing de Santander 0, Barcelona 2. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Raphinha.
Min. 90'+4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Manex Lozano (Racing de Santander) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iñigo Vicente.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 90''
Marco Sangalli (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Mano de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 89''
Marco Sangalli (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 88''
Fuera de juego, Barcelona. Robert Lewandowski intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 87''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 87''
Javi Castro (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 86''
Fuera de juego, Racing de Santander. Damián Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Iñigo Vicente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 86''
Fuera de juego, Barcelona. Joan García intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 85''
Fuera de juego, Racing de Santander. Álvaro Mantilla intentó un pase en profundidad pero Manex Lozano estaba en posición de fuera de juego.
Min. 85''
Cambio en Barcelona, entra al campo Eric García sustituyendo a Marc Casadó.
Min. 83''
Iñigo Vicente (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 82''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raphinha.
Min. 82''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 82''
Falta de Damián Rodríguez (Racing de Santander).
Min. 81''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Javi Castro.
Min. 81''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 79''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 79''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 78''
Cambio en Racing de Santander, entra al campo Andrés Martín sustituyendo a Íñigo Sainz-Maza.
Min. 77''
Fuera de juego, Racing de Santander. Suleiman Camara intentó un pase en profundidad pero Manex Lozano estaba en posición de fuera de juego.
Min. 76''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Falta de Maguette Gueye (Racing de Santander).
Min. 75''
Fuera de juego, Barcelona. Alejandro Balde intentó un pase en profundidad pero Fermín López estaba en posición de fuera de juego.
Min. 74''
Fuera de juego, Racing de Santander. Javi Castro intentó un pase en profundidad pero Suleiman Camara estaba en posición de fuera de juego.
Min. 73''
Fermín López (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 73''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 73''
Min. 72''
Cambio en Racing de Santander, entra al campo Iñigo Vicente sustituyendo a Mario García.
Min. 71''
Damián Rodríguez (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 71''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Falta de Damián Rodríguez (Racing de Santander).
Min. 70''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 70''
Manex Lozano (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 69''
Remate fallado por Maguette Gueye (Racing de Santander) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 69''
Remate rechazado de Suleiman Camara (Racing de Santander) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Manex Lozano.
Min. 69''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 68''
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 68''
Cambio en Barcelona, entra al campo Robert Lewandowski sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 67''
Cambio en Barcelona, entra al campo Raphinha sustituyendo a Marcus Rashford.
Min. 66' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Racing de Santander 0, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fermín López después de un pase en profundidad.
Min. 66''
Remate rechazado de Suleiman Camara (Racing de Santander) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 65''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Íñigo Sainz-Maza.
Min. 65''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 64''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álvaro Mantilla.
Min. 63''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 63''
Falta de Marco Sangalli (Racing de Santander).
Min. 60''
Cambio en Racing de Santander, entra al campo Marco Sangalli sustituyendo a Giorgi Guliashvili.
Min. 60''
Cambio en Racing de Santander, entra al campo Damián Rodríguez sustituyendo a Aritz Aldasoro.
Min. 59''
Fuera de juego, Racing de Santander. Suleiman Camara intentó un pase en profundidad pero Manex Lozano estaba en posición de fuera de juego.
Min. 58''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Marc Bernal.
Min. 54''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 54''
Mario García (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 53''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 52''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Hernando.
Min. 51''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 50''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
Falta de Íñigo Sainz-Maza (Racing de Santander).
Min. 49''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jokin Ezkieta.
Min. 49''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 47''
Fuera de juego, Barcelona. Jules Koundé intentó un pase en profundidad pero Marc Bernal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aritz Aldasoro.
Min. 47''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. '
Empieza segunda parte Racing de Santander 0, Barcelona 0.
Min. 45''
Cambio en Racing de Santander, entra al campo Manex Lozano sustituyendo a Juan Carlos Arana.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Racing de Santander 0, Barcelona 0.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Racing de Santander. Íñigo Sainz-Maza intentó un pase en profundidad pero Giorgi Guliashvili estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Se reanuda el partido.
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Jokin Ezkieta (Racing de Santander).
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 41''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 41''
Maguette Gueye (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 38''
Falta de Íñigo Sainz-Maza (Racing de Santander).
Min. 37''
Remate fallado por Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 35''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 35''
Min. 33''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 32''
Mano de Mario García (Racing de Santander).
Min. 31''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Maguette Gueye.
Min. 29''
Mario García (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Falta de Mario García (Racing de Santander).
Min. 28''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Giorgi Guliashvili (Racing de Santander).
Min. 28''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 28''
Min. 26''
Fuera de juego, Racing de Santander. Javi Castro intentó un pase en profundidad pero Giorgi Guliashvili estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Aritz Aldasoro (Racing de Santander).
Min. 23''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Álvaro Mantilla (Racing de Santander).
Min. 21''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giorgi Guliashvili (Racing de Santander) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suleiman Camara.
Min. 20''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Hernando.
Min. 20''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 19''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Mario García (Racing de Santander).
Min. 18''
Fuera de juego, Racing de Santander. Mario García intentó un pase en profundidad pero Maguette Gueye estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 17''
Juan Carlos Arana (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Maguette Gueye (Racing de Santander).
Min. 9''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Suleiman Camara (Racing de Santander) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Juan Carlos Arana.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario García.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aritz Aldasoro.
Min. 5''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 5''
Juan Carlos Arana (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Fuera de juego, Racing de Santander. Mario García intentó un pase en profundidad pero Maguette Gueye estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 3''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 2''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Joan García.
Min. 1''
Fuera de juego, Racing de Santander. Aritz Aldasoro intentó un pase en profundidad pero Suleiman Camara estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento