Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

En directo Copa del Rey - Jornada 5

17 de Diciembre de 2025 19:00 .h

Prepartido - Min.

Racing de Santander

Racing de Santander

Villarreal

Villarreal

El Sardinero

Árbitro:

1 Parte
Racing de Santander
Villarreal
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Racing de Santander - Villarreal en directo

Geca Sport