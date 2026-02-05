Real Betis - Atlético de Madrid en directo

Copa del Rey - Jornada 7
05 de Febrero de 2026 21:00 .h
Finalizado
0
5
Atlético de Madrid
Dávid Hancko 12'
Giuliano Simeone 30'
Ademola Lookman 37'
Antoine Griezmann 62'
Thiago Almada 83'
Min. '
Final del partido, Real Betis 0, Atlético de Madrid 5.
Min. 90''
Final segunda parte, Real Betis 0, Atlético de Madrid 5.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Álvaro Fidalgo (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ángel Ortiz con un centro al área.
Min. 86''
Obed Vargas (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 86''
Falta de Natan (Real Betis).
Min. 83' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 5. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería tras un contraataque.
Min. 83''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Thiago Almada después de un pase en profundidad.
Min. 82''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Aitor Ruibal (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
Min. 81''
Diego Llorente (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 81''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Falta de Diego Llorente (Real Betis).
Min. 80''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 79''
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Thiago Almada con un centro al área tras botar una falta.
Min. 79''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Obed Vargas sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 79''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 79''
Falta de Marc Roca (Real Betis).
Min. 76''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 76''
Valentín Gómez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Mano de Rodrigo Riquelme (Real Betis).
Min. 74''
Cambio en Real Betis, entra al campo Sergi Altimira sustituyendo a Pablo Fornals.
Min. 73''
Cambio en Real Betis, entra al campo Rodrigo Riquelme sustituyendo a Antony.
Min. 69''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Rodrigo Mendoza intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 68''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 68''
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
Min. 68''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 67''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Rodrigo Mendoza sustituyendo a Marcos Llorente.
Min. 67''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Álex Baena.
Min. 66''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 66''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 66''
Álvaro Fidalgo (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 4. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 59''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 59''
Ángel Ortiz (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 56''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 55''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Natan.
Min. 55''
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 53''
Natan (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 53''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Natan (Real Betis).
Min. 52''
Corner,Real Betis. Corner cometido por José María Giménez.
Min. 50''
Se reanuda el partido.
Min. 50''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Pablo Barrios debido a una lesión.
Min. 49''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 48''
Mano de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. '
Empieza segunda parte Real Betis 0, Atlético de Madrid 3.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Álvaro Fidalgo sustituyendo a Nelson Deossa.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Natan sustituyendo a Marc Bartra.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Ángel Ortiz sustituyendo a Chimy Ávila.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Betis 0, Atlético de Madrid 3.
Min. 45'+3''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Falta de Chimy Ávila (Real Betis).
Min. 45'+2''
Min. 45'+2''
Aitor Ruibal (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 44''
Aitor Ruibal (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Antony.
Min. 42''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 42''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 42''
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 41''
Min. 41''
Aitor Ruibal (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).
Min. 37' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 3. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pablo Barrios tras un contraataque.
Min. 36''
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Pablo Fornals tras un contraataque.
Min. 35''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián.
Min. 34''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 31''
Min. 31''
Aitor Ruibal (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 2. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 29''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 26''
Mano de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 25''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dávid Hancko tras botar una falta.
Min. 24''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 24''
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
Min. 22''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Ademola Lookman intentó un pase en profundidad pero Matteo Ruggeri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aitor Ruibal.
Min. 18''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pablo Barrios después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Baena después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Chimy Ávila (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 1. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por el centro de la portería. Asistencia de Koke con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 9''
Mano de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. 6''
Remate fallado por Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Diego Llorente.
Min. 3''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Se reanuda el partido.
Min. 1''
El juego está detenido debido a una lesión Abde Ezzalzouli (Real Betis).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento