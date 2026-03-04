Real Sociedad - Athletic Club en directo

Copa del Rey - Jornada 9
04 de Marzo de 2026 21:00 .h
Finalizado
1
0
Min. '
Final del partido, Real Sociedad 1, Athletic Club 0.
Min. 90'+10''
Final segunda parte, Real Sociedad 1, Athletic Club 0.
Min. 90'+9''
Aihen Muñoz (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+9''
Nico Serrano (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+9''
Falta de Aihen Muñoz (Real Sociedad).
Min. 90'+9''
Orri Óskarsson (Real Sociedad) remata al poste izquierdo, remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Luka Sucic tras un contraataque.
Min. 90'+8''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+8''
Falta de Aihen Muñoz (Real Sociedad).
Min. 90'+7''
Remate fallado por Nico Serrano (Athletic Club) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se pierde por la izquierda. Asistencia de Robert Navarro tras botar una falta.
Min. 90'+6''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+6''
Nico Serrano (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+6''
Min. 90'+5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez.
Min. 90'+4''
Remate fallado por Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 90'+4''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Luka Sucic sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
Min. 90'+3''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aihen Muñoz sustituyendo a Gonçalo Guedes.
Min. 90'+2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Vesga (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 90'+2''
Remate rechazado de Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta con un centro al área.
Min. 90'+2''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jon Gorrotxategi.
Min. 90'+2''
Remate rechazado de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 90'+2''
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 8 minutos de tiempo añadido.
Min. 90'+1''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jon Aramburu.
Min. 87''
¡Gooooool! Real Sociedad 1, Athletic Club 0. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 84''
Decisión del VAR: Penalti Real Sociedad.
Min. 83''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Carlos Soler.
Min. 82''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Mikel Vesga sustituyendo a Mikel Jauregizar.
Min. 82''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Nico Serrano sustituyendo a Gorka Guruzeta.
Min. 81''
Penalti cometido por Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) tras una falta dentro del área.
Min. 81''
Penalti a favor del Real Sociedad. Yangel Herrera sufrió falta en el área.
Min. 81''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 81''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Jesús Areso.
Min. 79''
Fuera de juego, Athletic Club. Dani Vivian intentó un pase en profundidad pero Gorka Guruzeta estaba en posición de fuera de juego.
Min. 78''
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
Min. 78''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Min. 76''
Min. 76''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Min. 75''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 74''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 74''
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
Min. 74''
Falta de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).
Min. 74''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 73''
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Iñaki Williams.
Min. 72''
Min. 71''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 71''
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 70''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 70''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Juego peligroso de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 70''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 70''
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Oihan Sancet.
Min. 67''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Jesús Areso sustituyendo a Aitor Paredes.
Min. 67''
Fuera de juego, Athletic Club. Íñigo Ruíz de Galarreta intentó un pase en profundidad pero Gorka Guruzeta estaba en posición de fuera de juego.
Min. 66''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 65''
Min. 65''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 65''
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
Min. 63''
Remate fallado por Yangel Herrera (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 62''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 62''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 61''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 61''
Álex Padilla (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
Min. 60''
Min. 60''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Yangel Herrera sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 59''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Pablo Marín sustituyendo a Ander Barrenetxea.
Min. 58''
Remate fallado por Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Beñat Turrientes con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 58''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Alex Berenguer.
Min. 57''
Min. 56''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Íñigo Ruíz de Galarreta sustituyendo a Alejandro Rego.
Min. 56''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 56''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
Min. 55''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yuri Berchiche con un centro al área.
Min. 54''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 52''
Min. 51''
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Dani Vivian.
Min. 51''
Falta de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).
Min. 51''
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
Min. 48''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 48''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 48''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Juego peligroso de Aitor Paredes (Athletic Club).
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad 0, Athletic Club 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Sociedad 0, Athletic Club 0.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Gonçalo Guedes tras un saque de esquina.
Min. 45'+1''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Mikel Oyarzabal con un centro al área.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Min. 42''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Rego.
Min. 41''
Fuera de juego, Real Sociedad. Mikel Oyarzabal intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 38''
Se reanuda el partido.
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Padilla (Athletic Club).
Min. 37''
Remate rechazado de Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 34''
Min. 34''
Remate rechazado de Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 30''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Mikel Oyarzabal.
Min. 28''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 28''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 27''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 27''
Remate rechazado de Jon Aramburu (Real Sociedad) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área.
Min. 26''
Min. 23''
Aitor Paredes (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Fuera de juego, Athletic Club. Alejandro Rego intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Min. 17''
Remate rechazado de Sergio Gómez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 16''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 16''
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
Min. 13''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álex Padilla.
Min. 13''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Min. 12''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 12''
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
Min. 9''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Yuri Berchiche.
Min. 9''
Remate rechazado de Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 8''
Sergio Gómez (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 8''
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
Min. 5''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aitor Paredes.
Min. 1''
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Iñaki Williams con un centro al área.
Min. 1''
Remate rechazado de Yuri Berchiche (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento