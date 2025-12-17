Talavera de la Reina - Real Madrid en directo

Copa del Rey - Jornada 5
17 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
2
3
Min. '
Final del partido, Talavera de la Reina 2, Real Madrid 3.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Talavera de la Reina 2, Real Madrid 3.
Min. 90'+4''
Remate fallado por Sergi Molina (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arturo Molina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 90'+3''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 90'+3''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Isaiah Navarro (Talavera de la Reina) con un remate desde el centro del área. Asistencia de Arturo Molina con un centro al área.
Min. 90'+2''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Falta de Arturo Molina (Talavera de la Reina).
Min. 90'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Talavera de la Reina 2, Real Madrid 3. Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería tras botar una falta.
Min. 90'+1''
Remate rechazado de Isaiah Navarro (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 90''
Sergio Montero (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 89''
Remate fallado por Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Manu Farrando con un centro al área.
Min. 88' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Talavera de la Reina 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 87''
Remate rechazado de Jorge Cestero (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 87''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pitu Doncel con un centro al área.
Min. 86''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jorge Cestero sustituyendo a Dani Ceballos.
Min. 82''
Remate fallado por Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nahuel Arroyo con un centro al área.
Min. 80' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Talavera de la Reina 1, Real Madrid 2. Nahuel Arroyo (Talavera de la Reina) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Manu Farrando con un centro al área.
Min. 79''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 79''
Isaiah Navarro (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Aurélien Tchouaméni sustituyendo a Arda Güler.
Min. 77''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Endrick.
Min. 77''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Arturo Molina sustituyendo a Edu Gallardo.
Min. 76''
Se reanuda el partido.
Min. 75''
El juego está detenido debido a una lesión Edu Gallardo (Talavera de la Reina).
Min. 75''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. David Jiménez (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 73''
Se reanuda el partido.
Min. 73''
El juego está detenido debido a una lesión Isaiah Navarro (Talavera de la Reina).
Min. 69''
Remate fallado por Pitu Doncel (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Isaiah Navarro después de un pase en profundidad.
Min. 69''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Sergio Montero sustituyendo a Marcos Moreno.
Min. 68''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 68''
Edu Gallardo (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 68''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jaime González.
Min. 68''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 67''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 67''
Falta de Nahuel Arroyo (Talavera de la Reina).
Min. 66''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Franco Mastantuono.
Min. 62''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 62''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Farrando.
Min. 60''
Fuera de juego, Talavera de la Reina. Isaiah Navarro intentó un pase en profundidad pero Nahuel Arroyo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 59''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Nahuel Arroyo sustituyendo a Aleix Roig.
Min. 58''
Mano de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 52''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Endrick después de un pase en profundidad.
Min. 51''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Gonzalo García.
Min. 51''
Min. 51''
Falta de Pedro Capó (Talavera de la Reina).
Min. 50''
Fuera de juego, Talavera de la Reina. Pitu Doncel intentó un pase en profundidad pero Edu Gallardo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 49''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Isaiah Navarro.
Min. 49''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 48''
Remate fallado por Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pitu Doncel con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 48''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 46''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Pedro Capó (Talavera de la Reina).
Min. '
Empieza segunda parte Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Pedro Capó sustituyendo a Luis Sánchez.
Min. 45''
Cambio en Talavera de la Reina, entra al campo Sergi Molina sustituyendo a David Cuenca.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Manu Farrando, Talavera de la Reina. Talavera de la Reina 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate rechazado de Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Isaiah Navarro con un pase de cabeza.
Min. 44''
Falta de Endrick (Real Madrid).
Min. 44''
Pitu Doncel (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Cuenca.
Min. 41''
¡Gooooool! Talavera de la Reina 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 40''
Penalti cometido por Marcos Moreno (Talavera de la Reina) con una mano dentro del área.
Min. 40''
Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 40''
Min. 39''
Min. 38''
Edu Gallardo (Talavera de la Reina) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Min. 38''
Falta de Edu Gallardo (Talavera de la Reina).
Min. 37''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dean Huijsen con un centro al área.
Min. 35''
Remate fallado por Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Isaiah Navarro.
Min. 34''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por David Jiménez.
Min. 33''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fran García con un centro al área.
Min. 32''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina).
Min. 31''
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Ceballos.
Min. 30''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Falta de Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina).
Min. 29''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fran García.
Min. 27''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Gonzalo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Remate rechazado de Dani Ceballos (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 27''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jaime González.
Min. 27''
Remate parado a la escuadra izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 26''
Min. 26''
Falta de Aleix Roig (Talavera de la Reina).
Min. 24''
Remate fallado por Dani Ceballos (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 22''
Min. 20''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Farrando.
Min. 20''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 20''
Remate fallado por Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de David Jiménez con un centro al área.
Min. 18''
Remate fallado por David Cuenca (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Sánchez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 18''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pitu Doncel con un centro al área.
Min. 17''
Falta de Endrick (Real Madrid).
Min. 17''
Jaime González (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Marcos Moreno (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.
Min. 14''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 14''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Min. 14''
Falta de Álvaro López (Talavera de la Reina).
Min. 11''
David Jiménez (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Marcos Moreno (Talavera de la Reina).
Min. 11''
Remate rechazado de Pitu Doncel (Talavera de la Reina) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 8''
Corner,Talavera de la Reina. Corner cometido por Dani Ceballos.
Min. 8''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 8''
Gonzalo Di Renzo (Talavera de la Reina) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleix Roig.
Min. 6''
Remate rechazado de David Jiménez (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Endrick con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento