España - Turquía en directo

Min. 45''
Cambio en España, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Mikel Merino.
Min. '
Empieza segunda parte España 1, Turquía 1.
Min. 45'+1''
Final primera parte, España 1, Turquía 1.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado por bajo a la izquierda. Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 44''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pau Cubarsí (España) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yéremy Pino con un centro al área.
Min. 44''
Corner,España. Corner cometido por Samet Akaydin.
Min. 44''
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Yéremy Pino.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Turquía 1. Deniz Gül (Turquía) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Min. 41''
Corner,Turquía. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 41''
Remate rechazado de Deniz Gül (Turquía) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Salih Özcan.
Min. 40''
Remate rechazado de Aymeric Laporte (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleix García.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Orkun Kökçü (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Deniz Gül.
Min. 32''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 32''
Falta de Baris Yilmaz (Turquía).
Min. 31''
Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.
Min. 31''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 30''
Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.
Min. 30''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yéremy Pino.
Min. 27''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (España).
Min. 25''
Falta de Mikel Merino (España).
Min. 25''
Samet Akaydin (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Corner,España. Corner cometido por Merih Demiral.
Min. 24''
Remate rechazado de Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 23''
Fuera de juego, Turquía. Zeki Çelik intentó un pase en profundidad pero Irfan Kahveci estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 19''
Falta de Deniz Gül (Turquía).
Min. 19''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Fuera de juego, España. Aleix García intentó un pase en profundidad pero Yéremy Pino estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Yéremy Pino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Salih Özcan (Turquía).
Min. 16''
Remate fallado por Aleix García (España) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fabián Ruiz.
Min. 15''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (España).
Min. 12''
Deniz Gül (Turquía) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Aymeric Laporte (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Deniz Gül (Turquía).
Min. 9''
Remate rechazado de Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 8''
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
Min. 8''
Ferdi Kadioglu (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Turquía 0. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Marc Cucurella con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento