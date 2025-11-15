Síguenos en redes sociales:

En directo Clasificación Mundial 2026 - Jornada 9

15 de Noviembre de 2025 18:00 .h

1ª parte - Min. 8

Georgia

Georgia

0

1

España

España

Mikel Oyarzabal 11'

Boris Paichadze Stadium

Árbitro: Benoît Bastien

1 Parte
Georgia
España
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
Gol de Mikel Oyarzabal
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Georgia - España en directo

Min. 11''

¡Gooooool! Georgia 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.

Min. 9''

Decisión del VAR: Penalti España.

Min. 7''

Penalti cometido por Giorgi Gocholeishvili (Georgia) con una mano dentro del área.

Min. 6''

Falta de Mikel Merino (España).

Min. 6''

Giorgi Gocholeishvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Min. 2''

Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

