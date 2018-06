Partido: Rusia - Egipto

74:58

Mano de Aleksandr Samedov (Rusia).

73:39

Falta de Tarek Hamed (Egipto).

73:39

Aleksandr Samedov (Rusia) ha recibido una falta en la banda derecha.

73:28

Cambio en Rusia, entra al campo Daler Kuzyaev sustituyendo a Denis Cheryshev.

72:39

¡Gooooool! Rusia 3, Egipto 1. Mohamed Salah (Egipto) convirtió el penalti remate con la izquierda a la escuadra derecha.

72:14

Se reanuda el partido.

72:00

The Video Assistant Referee is investigating a potential Penalti no señalado to Mohamed Salah. Se anula la decisión del árbitro.

71:58

El juego está detenido de (Egipto). The Video Assistant Referee is being consulted.

71:10

Penalti a favor del Egipto. Mohamed Salah sufrió falta en el área.

71:10

Falta de Roman Zobnin (Rusia).

70:25

Ahmed Fathy (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.

70:25

Falta de Artem Dzyuba (Rusia).

69:36

Remate fallado por Abdallah El Said (Egipto) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.

67:24

Cambio en Egipto, entra al campo Ramadan Sobhi sustituyendo a Trézéguet.

66:47

Remate fallado por Trézéguet (Egipto) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mohamed Salah.

63:15

Cambio en Egipto, entra al campo Amr Warda sustituyendo a Mohamed Elneny.

62:52

Remate fallado por Ali Gabr (Egipto) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohamed Elneny tras botar una falta.

62:36

Falta de Yuri Gazinskiy (Rusia).

62:36

Marwan Mohsen (Egipto) ha recibido una falta en campo contrario.

61:09

¡Gooooool! Rusia 3, Egipto 0. Artem Dzyuba (Rusia) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ilya Kutepov tras botar una falta.

60:39

Aleksandr Samedov (Rusia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

60:39

Falta de Trézéguet (Egipto).

58:38

¡Gooooool! Rusia 2, Egipto 0. Denis Cheryshev (Rusia) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Mario Fernandes.

56:14

Trézéguet (Egipto) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

56:03

Falta de Trézéguet (Egipto).

56:03

Yuri Gazinskiy (Rusia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

55:29

Corner, Egipto. Corner cometido por Mario Fernandes.

55:28

Remate rechazado de Mohamed Salah (Egipto) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marwan Mohsen.

54:19

Falta de Roman Zobnin (Rusia).

54:19

Abdallah El Said (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.

53:32

Corner, Rusia. Corner cometido por Abdallah El Said.

52:56

Corner, Rusia. Corner cometido por Ali Gabr.

51:13

Artem Dzyuba (Rusia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

51:13

Falta de Ali Gabr (Egipto).

46:33

Gol en propia puerta de Ahmed Fathy, Egipto. Rusia 1, Egipto 0.

46:30

Remate fallado por Roman Zobnin (Rusia) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

45:00

Empieza segunda parte Rusia 0, Egipto 0.

45+

Final primera parte, Rusia 0, Egipto 0.

42:01

Corner, Rusia. Corner cometido por Ahmed Fathy.

41:06

Remate fallado por Mohamed Salah (Egipto) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mohamed Shafy.

40:22

Remate fallado por Artem Dzyuba (Rusia) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Aleksandr Samedov con un centro al área tras un saque de esquina.

39:49

Corner, Rusia. Corner cometido por Ahmed Fathy.

38:46

Yuri Gazinskiy (Rusia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

38:46

Falta de Marwan Mohsen (Egipto).

38:17

Remate fallado por Denis Cheryshev (Rusia) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yuri Gazinskiy.

34:32

Remate fallado por Marwan Mohsen (Egipto) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Ahmed Fathy con un centro al área.

33:24

Corner, Egipto. Corner cometido por Yuri Zhirkov.

29:51

Artem Dzyuba (Rusia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

29:51

Falta de Mohamed Shafy (Egipto).

24:08

Remate rechazado de Trézéguet (Egipto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohamed Salah.

22:58

Remate fallado por Yuri Gazinskiy (Rusia) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.

18:13

Remate fallado por Denis Cheryshev (Rusia) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero tras botar una falta.

17:31

Denis Cheryshev (Rusia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

17:31

Falta de Marwan Mohsen (Egipto).

16:23

Falta de Trézéguet (Egipto).

16:23

Mario Fernandes (Rusia) ha recibido una falta en la banda derecha.

15:25

Remate fallado por Trézéguet (Egipto) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Abdallah El Said.

14:13

Corner, Egipto. Corner cometido por Mario Fernandes.

14:10

Remate rechazado de Marwan Mohsen (Egipto) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Abdallah El Said con un centro al área.

13:38

Corner, Egipto. Corner cometido por Yuri Zhirkov.

12:58

Remate rechazado de Denis Cheryshev (Rusia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleksandr Samedov.

11:47

Ahmed Hegazi (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11:47

Falta de Artem Dzyuba (Rusia).

7:29

Corner, Rusia. Corner cometido por Marwan Mohsen.

6:27

Falta de Ahmed Fathy (Egipto).

6:27

Aleksandr Golovin (Rusia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

5:31

Remate fallado por Aleksandr Golovin (Rusia) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

5:19

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergei Ignashevich (Rusia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Aleksandr Samedov con un centro al área.

4:41

Corner, Rusia. Corner cometido por Mohamed Elneny.

4:39

Remate rechazado de Roman Zobnin (Rusia) remate con la izquierda desde fuera del área.

4:25

Falta de Ahmed Hegazi (Egipto).

4:25

Aleksandr Golovin (Rusia) ha recibido una falta en la banda derecha.

3:08

Mohamed Shafy (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.

3:08

Falta de Artem Dzyuba (Rusia).

1:20

Marwan Mohsen (Egipto) ha recibido una falta en la zona defensiva.

1:20

Falta de Ilya Kutepov (Rusia).

0:00

Empieza primera parte.