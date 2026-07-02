Min. 32''
Remate parado. Lamine Yamal (España) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
Min. 29''
Falta de Pau Cubarsí (España).
Min. 29''
Alexander Schlager (Austria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Corner,España. Corner cometido por Stefan Posch.
Min. 27''
Se reanuda el partido.
Min. 24''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 19''
Falta de Pedro Porro (España).
Min. 19''
Marcel Sabitzer (Austria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Pedro Porro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Paul Wanner (Austria).
Min. 15''
Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de David Alaba (Austria).
Min. 13''
Falta de Marc Cucurella (España).
Min. 13''
Stefan Posch (Austria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Corner,España. Corner cometido por Stefan Posch.
Min. 11''
Dani Olmo (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de David Alaba (Austria).
Min. 9''
Decisión del VAR: Otra Decisión Cancelada.
Min. 8''
Remate fallado por Aymeric Laporte (España) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 8''
Corner,España. Corner cometido por Romano Schmid.
Min. 7''
Remate rechazado de Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área.
Min. 6''
Fuera de juego, Austria. Marcel Sabitzer intentó un pase en profundidad pero Michael Gregoritsch estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Corner,España. Corner cometido por Kevin Danso.
Min. 1''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 1''
Mano de Dani Olmo (España).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento