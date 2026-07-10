Min. '
Final del partido, España 2, Bélgica 1.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, España 2, Bélgica 1.
Min. 90'+7''
Remate parado por bajo a la izquierda. Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Merino.
Min. 90'+6''
Unai Simón (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+6''
Falta de Romelu Lukaku (Bélgica).
Min. 90'+5''
Axel Witsel (Bélgica) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+5''
Rodri (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+5''
Falta de Axel Witsel (Bélgica).
Min. 90'+4''
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+4''
Min. 90'+3''
Aymeric Laporte (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+3''
Falta de Aymeric Laporte (España).
Min. 90'+3''
Jérémy Doku (Bélgica) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+1''
Mano de Jérémy Doku (Bélgica).
Min. 90'+1''
Falta de Mikel Merino (España).
Min. 90'+1''
Axel Witsel (Bélgica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 88' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 2, Bélgica 1. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde muy cerca a la escuadra izquierda.
Min. 88''
Remate parado por bajo a la izquierda. Pau Cubarsí (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 86''
Cambio en España, entra al campo Mikel Merino sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 86''
Cambio en Bélgica, entra al campo Alexis Saelemaekers sustituyendo a Kevin De Bruyne.
Min. 85''
Kevin De Bruyne (Bélgica) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 85''
Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 85''
Falta de Kevin De Bruyne (Bélgica).
Min. 84''
Remate rechazado de Kevin De Bruyne (Bélgica) remate con la izquierda desde mas de 30 metros.
Min. 82''
Pau Cubarsí (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 82''
Min. 79''
Cambio en España, entra al campo Nico Williams sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
Min. 79''
Min. 79''
Min. 77''
Min. 77''
Nicolas Raskin (Bélgica) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 76''
Pedri (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 76''
Falta de Axel Witsel (Bélgica).
Min. 74''
Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 71''
Cambio en Bélgica, entra al campo Senne Lammens sustituyendo a Thibaut Courtois debido a una lesión.
Min. 71''
Fuera de juego, España. Rodri intentó un pase en profundidad pero Marc Cucurella estaba en posición de fuera de juego.
Min. 70''
Pedro Porro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Falta de Jérémy Doku (Bélgica).
Min. 70''
Min. 67''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 67''
Min. 66''
El juego está detenido debido a una lesión Thibaut Courtois (Bélgica).
Min. 66''
Min. 66''
Min. 64''
Dani Olmo (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 64''
Min. 62''
Corner,España. Corner cometido por Nathan Ngoy.
Min. 62''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 62''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kevin De Bruyne (Bélgica) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 61''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 61''
Cambio en Bélgica, entra al campo Joaquin Seys sustituyendo a Maxim De Cuyper.
Min. 60''
Cambio en Bélgica, entra al campo Romelu Lukaku sustituyendo a Hans Vanaken.
Min. 60''
Cambio en Bélgica, entra al campo Axel Witsel sustituyendo a Leandro Trossard.
Min. 59''
Falta de Lamine Yamal (España).
Min. 59''
Min. 55''
Cambio en España, entra al campo Pedri sustituyendo a Fabián Ruiz.
Min. 55''
Cambio en España, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Álex Baena.
Min. 55''
Remate fallado por Maxim De Cuyper (Bélgica) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 53''
Remate fallado por Dani Olmo (España) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pau Cubarsí tras un saque de esquina.
Min. 52''
Corner,España. Corner cometido por Brandon Mechele.
Min. 52''
Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marc Cucurella.
Min. 50''
Álex Baena (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Min. 50''
Corner,Bélgica. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 49''
Fabián Ruiz (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 49''
Falta de Kevin De Bruyne (Bélgica).
Min. 48''
Fuera de juego, España. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Dani Olmo (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Falta de Brandon Mechele (Bélgica).
Min. 46''
Falta de Marc Cucurella (España).
Min. 46''
Leandro Trossard (Bélgica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte España 1, Bélgica 1.
Min. 45'+6''
Final primera parte, España 1, Bélgica 1.
Min. 45'+5''
Falta de Mikel Oyarzabal (España).
Min. 45'+5''
Nicolas Raskin (Bélgica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Min. 45'+3''
El juego está detenido debido a una lesión Dani Olmo (España).
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodri.
Min. 45'+2''
Corner,España. Corner cometido por Kevin De Bruyne.
Min. 45'+1''
Corner,España. Corner cometido por Brandon Mechele.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Pedro Porro (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Álex Baena.
Min. 44''
Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 44''
Falta de Maxim De Cuyper (Bélgica).
Min. 43''
Pau Cubarsí (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Falta de Pau Cubarsí (España).
Min. 43''
Kevin De Bruyne (Bélgica) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 41' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Bélgica 1. Charles De Ketelaere (Bélgica) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Timothy Castagne con un centro al área.
Min. 40''
Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rodri.
Min. 37''
Fuera de juego, Bélgica. Nathan Ngoy intentó un pase en profundidad pero Charles De Ketelaere estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Mano de Álex Baena (España).
Min. 36''
Min. 35''
El juego está detenido (España).
Min. 35''
Corner,España. Corner cometido por Jérémy Doku.
Min. 35''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 34''
Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Jérémy Doku (Bélgica).
Min. 32''
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Timothy Castagne (Bélgica).
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! España 1, Bélgica 0. Fabián Ruiz (España) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro.
Min. 28''
Falta de Álex Baena (España).
Min. 28''
Timothy Castagne (Bélgica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Min. 23''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 22''
Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Nathan Ngoy (Bélgica).
Min. 21''
Remate fallado por Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 19''
Falta de Lamine Yamal (España).
Min. 19''
Brandon Mechele (Bélgica) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Pedro Porro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Maxim De Cuyper (Bélgica).
Min. 15''
Remate rechazado de Charles De Ketelaere (Bélgica) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jérémy Doku.
Min. 13''
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pau Cubarsí después de un pase en profundidad.
Min. 11''
Min. 11''
Min. 10''
Remate rechazado de Rodri (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabián Ruiz con un centro al área.
Min. 9''
Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Falta de Leandro Trossard (Bélgica).
Min. 3''
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Marc Cucurella estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Lamine Yamal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento