En directo Mundial de Fútbol 2026 - Grupo H
15 de Junio de 2026 18:00 .h
2ª parte - Min. 51
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Min. 52''
Falta de Gavi (España).
Min. 52''
Ryan Mendes (Islas de Cabo Verde) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Remate fallado por Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
Min. 48''
Remate fallado por Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 48''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. '
Empieza segunda parte España 0, Islas de Cabo Verde 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, España 0, Islas de Cabo Verde 0.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 45'+3''
Remate rechazado de Rodri (España) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. 45'+3''
Corner,España. Corner cometido por Vozinha.
Min. 45'+3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Aymeric Laporte (España) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 45'+2''
Corner,España. Corner cometido por Jovane Cabral.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Torres (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 43''
Fuera de juego, España. Ferran Torres intentó un pase en profundidad pero Pedri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Remate fallado por Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Mikel Oyarzabal tras un saque de esquina.
Min. 40''
Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. 39''
Corner,España. Corner cometido por Vozinha.
Min. 39''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mikel Oyarzabal (España) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 39''
Ferran Torres (España) remata al larguero, remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Marc Cucurella con un pase de cabeza.
Min. 38''
Remate fallado por Jovane Cabral (Islas de Cabo Verde) remate con la derecha desde la banda izquierda que se le va demasiado alto. Asistencia de Sidny Cabral tras botar una falta.
Min. 37''
Falta de Marcos Llorente (España).
Min. 37''
Dailon Livramento (Islas de Cabo Verde) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Marc Cucurella estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Remate fallado por Dailon Livramento (Islas de Cabo Verde) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 35''
Falta de Ferran Torres (España).
Min. 35''
Sidny Cabral (Islas de Cabo Verde) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Ferran Torres (España).
Min. 34''
Sidny Cabral (Islas de Cabo Verde) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Fuera de juego, Islas de Cabo Verde. Kevin Pina intentó un pase en profundidad pero Ryan Mendes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Remate fallado por Marc Cucurella (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
Min. 29''
Remate rechazado de Gavi (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marc Cucurella.
Min. 27''
Remate rechazado de Steven Moreira (Islas de Cabo Verde) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 26''
Se reanuda el partido.
Min. 23''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 22''
Fuera de juego, Islas de Cabo Verde. Diney Borges intentó un pase en profundidad pero Ryan Mendes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Fuera de juego, Islas de Cabo Verde. Pico Lopes intentó un pase en profundidad pero Dailon Livramento estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Remate rechazado de Pau Cubarsí (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodri.
Min. 19''
Remate fallado por Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 16''
Sidny Cabral (Islas de Cabo Verde) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 16''
Marcos Llorente (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 16''
Falta de Sidny Cabral (Islas de Cabo Verde).
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 15''
Mano de Gavi (España).
Min. 10''
Corner,España. Corner cometido por Jovane Cabral.
Min. 4''
Decisión del VAR: Otra Decisión Cancelada.
Min. 2''
Falta de Marc Cucurella (España).
Min. 2''
Ryan Mendes (Islas de Cabo Verde) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento