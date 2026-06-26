Min. '
Final del partido, Noruega 1, Francia 4.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Noruega 1, Francia 4.
Min. 90'+5''
Falta de Rayan Cherki (Francia).
Min. 90'+5''
Min. 90'+4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Noruega 1, Francia 4. Désiré Doué (Francia) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bradley Barcola con un centro al área.
Min. 90'+2''
Remate fallado por Théo Hernández (Francia) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Bradley Barcola.
Min. 90'+1''
Mano de Fredrik Aursnes (Noruega).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 88''
Fuera de juego, Noruega. Patrick Berg intentó un pase en profundidad pero Jørgen Strand Larsen estaba en posición de fuera de juego.
Min. 87''
Remate fallado por Fredrik Aursnes (Noruega) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 87''
Cambio en Francia, entra al campo Jean-Philippe Mateta sustituyendo a Kylian Mbappé.
Min. 87''
Cambio en Francia, entra al campo Malo Gusto sustituyendo a Jules Koundé.
Min. 83''
Cambio en Noruega, entra al campo Jens Petter Hauge sustituyendo a Andreas Schjelderup.
Min. 83''
Cambio en Noruega, entra al campo Antonio Nusa sustituyendo a Oscar Bobb.
Min. 83''
Min. 82''
Falta de Bradley Barcola (Francia).
Min. 82''
Oscar Bobb (Noruega) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 81''
Corner,Francia. Corner cometido por Egil Selvik.
Min. 79''
Remate rechazado de Patrick Berg (Noruega) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jørgen Strand Larsen.
Min. 76''
Cambio en Francia, entra al campo Ibrahima Konaté sustituyendo a Dayot Upamecano.
Min. 74''
Aurélien Tchouaméni (Francia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 74''
Min. 74''
Min. 72''
Min. 72''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Oscar Bobb (Noruega) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Thelo Aasgaard.
Min. 71''
Min. 68''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 67''
Manu Koné (Francia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Falta de Morten Thorsby (Noruega).
Min. 66''
Cambio en Noruega, entra al campo Sondre Langås sustituyendo a Henrik Falchener.
Min. 65''
Cambio en Francia, entra al campo Bradley Barcola sustituyendo a Ousmane Dembélé.
Min. 65''
Cambio en Francia, entra al campo Rayan Cherki sustituyendo a Michael Olise.
Min. 65''
Corner,Francia. Corner cometido por Thelo Aasgaard.
Min. 64''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 64''
Remate rechazado de Oscar Bobb (Noruega) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jørgen Strand Larsen.
Min. 63''
Falta de Maxence Lacroix (Francia).
Min. 63''
Jørgen Strand Larsen (Noruega) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Min. 62''
Falta de Oscar Bobb (Noruega).
Min. 61''
Fuera de juego, Francia. Michael Olise intentó un pase en profundidad pero Maxence Lacroix estaba en posición de fuera de juego.
Min. 61''
Désiré Doué (Francia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 61''
Falta de Leo Østigård (Noruega).
Min. 58''
Min. 56''
El juego está detenido debido a una lesión Egil Selvik (Noruega).
Min. 56''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Désiré Doué.
Min. 55''
Remate fallado por Leo Østigård (Noruega) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Patrick Berg con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 54''
Corner,Noruega. Corner cometido por Dayot Upamecano.
Min. 50''
¡Penalti fallado!Jørgen Strand Larsen (Noruega) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
Min. 48''
Penalti cometido por Théo Hernández (Francia) tras una falta dentro del área.
Min. 48''
Penalti a favor del Noruega. Oscar Bobb sufrió falta en el área.
Min. '
Empieza segunda parte Noruega 1, Francia 3.
Min. 45''
Cambio en Noruega, entra al campo Marcus Pedersen sustituyendo a Fredrik Bjørkan.
Min. 45''
Cambio en Noruega, entra al campo Morten Thorsby sustituyendo a Kristian Thorstvedt.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Noruega 1, Francia 3.
Min. 45'+2''
Michael Olise (Francia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Falta de Andreas Schjelderup (Noruega).
Min. 45'+1''
Remate fallado por Michael Olise (Francia) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Désiré Doué.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 45''
Min. 43''
Min. 40''
Mano de Jules Koundé (Francia).
Min. 36''
Falta de Dayot Upamecano (Francia).
Min. 36''
Andreas Schjelderup (Noruega) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Francia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Ousmane Dembélé.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Noruega 1, Francia 3. Ousmane Dembélé (Francia) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 28''
Min. 28''
Falta de Kristian Thorstvedt (Noruega).
Min. 27''
Min. 24''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 24''
Remate fallado por Théo Hernández (Francia) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 23''
Remate fallado por Désiré Doué (Francia) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jules Koundé tras un saque de esquina.
Min. 23''
Remate rechazado de Michael Olise (Francia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 23''
Corner,Francia. Corner cometido por Fredrik Aursnes.
Min. 22''
Corner,Francia. Corner cometido por Fredrik Bjørkan.
Min. 21' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Noruega 1, Francia 2. Thelo Aasgaard (Noruega) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Andreas Schjelderup.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Noruega 0, Francia 2. Ousmane Dembélé (Francia) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kylian Mbappé tras un contraataque.
Min. 19''
Remate rechazado de Thelo Aasgaard (Noruega) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Fredrik Bjørkan.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Désiré Doué después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Fuera de juego, Francia. Dayot Upamecano intentó un pase en profundidad pero Ousmane Dembélé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Remate fallado por Jørgen Strand Larsen (Noruega) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fredrik Aursnes con un centro al área tras botar una falta.
Min. 13''
Min. 13''
Kristian Thorstvedt (Noruega) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 13''
Remate rechazado de Michael Olise (Francia) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 12''
Falta de Maxence Lacroix (Francia).
Min. 12''
Jørgen Strand Larsen (Noruega) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kristian Thorstvedt (Noruega) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 10''
Patrick Berg (Noruega) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 10''
Michael Olise (Francia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Patrick Berg (Noruega).
Min. 9''
Falta de Théo Hernández (Francia).
Min. 9''
Oscar Bobb (Noruega) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Désiré Doué (Francia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Manu Koné.
Min. 8''
Min. 8''
Falta de Kristian Thorstvedt (Noruega).
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Noruega 0, Francia 1. Ousmane Dembélé (Francia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 6''
Jules Koundé (Francia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Andreas Schjelderup (Noruega).
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Désiré Doué (Francia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Théo Hernández.
Min. 5''
Corner,Francia. Corner cometido por Henrik Falchener.
Min. 4''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Manu Koné (Francia) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 2''
Min. 2''
El juego está detenido (Francia).
Min. 1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ousmane Dembélé.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento