Partido Real Betis - Villarreal en directo

No es Rui Silva el único con el que se explica el 0-0 del electrónico. Sin Edgar González, los béticos pierden seguridad en el pase durante la fase de construcción y envergadura. No ha estado fino Germán Pezzella, desconcentrado y con tendencia al error. Un mal despeje ante la presión de Nicolas Jackson ha estado cerca de convertirlo en gol el senegales de no ser por Luiz Felipe.