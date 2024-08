Athletic Club - Atlético de Madrid en directo

A Diego Pablo Simeone se le siguen acumulando preocupaciones antes del parón de selecciones. Y necesita soluciones que no encuentra. Pese a la frescura que tiene Pablo Barrios y el criterio con balón de Koke Resurrección, sumando hoy a un Conor Gallagher ganador de duelos y que ha aportado muchísima intensidad en cada lance, a los colchoneros no les da para ser un equipo fluido pese a tener la intención de querer salir siempo con el cuero bajo control. Las distancias entre líneas son enormes, con un Samuel Lino y un Marcos Llorente que no están consiguiendo progresar, con un Griezmann muy lento y pesado y un Julián Alvarez muy poco participativo.