Barcelona - Real Valladolid en directo

No obstante, la victoria del FC Barcelona tras estos 45 minutos pudo ser mucho mayor, contando también con un gol anulado a Dani Olmo y dos palos por parte del ex del RB Leipzig que no consiguió, de esta manera, estampar su sello en electrónico. Los pucelanos gozaron de un mano a mano de Raúl Moro para meterse en el partido, pero Marc-André ter Stegen hizo acto de presencia para solventar los problemas de los suyos.