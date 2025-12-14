Alavés - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 16
14 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
1
2
Min. '
Final del partido, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2.
Min. 90'+7''
Final segunda parte, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2.
Min. 90'+6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Pacheco.
Min. 90'+6''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca.
Min. 90'+6''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 90'+3''
Ander Guevara (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+3''
Falta de Ander Guevara (Deportivo Alavés).
Min. 90'+3''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+3''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 90'+1''
Remate fallado por Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dean Huijsen.
Min. 90'+1''
Falta de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).
Min. 90'+1''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 89''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 89''
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 89''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Youssef Enríquez sustituyendo a Victor Parada.
Min. 88''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 88''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 86''
Remate rechazado de Carles Aleñá (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Victor Parada.
Min. 83''
Antonio Rüdiger (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 83''
Falta de Carlos Vicente (Deportivo Alavés).
Min. 83''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Rodrygo debido a una lesión.
Min. 83''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Ander Guevara sustituyendo a Denis Suárez.
Min. 83''
Se reanuda el partido.
Min. 82''
El juego está detenido debido a una lesión Rodrygo (Real Madrid).
Min. 81''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Pacheco.
Min. 80''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 80''
Min. 80''
Carlos Vicente (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Min. 79''
Carles Aleñá (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 78''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Arda Güler.
Min. 78''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dean Huijsen sustituyendo a Valde.
Min. 76' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior tras un contraataque.
Min. 76''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 75''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).
Min. 73''
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Vicente con un centro al área.
Min. 73''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 73''
Lucas Boyé (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 69''
Decisión del VAR: Gol Deportivo Alavés 1-1 Real Madrid (Carlos Vicente).
Min. 68' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Real Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Antonio Blanco después de un pase en profundidad.
Min. 67''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Carlos Vicente sustituyendo a Calebe.
Min. 67''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Carles Aleñá sustituyendo a Abde Rebbach.
Min. 67''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Toni Martínez sustituyendo a Pablo Ibáñez.
Min. 65''
Valde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 64''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Juego peligroso de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Min. 61''
Remate fallado por Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 59''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés).
Min. 58''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 56''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 53''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Antonio Sivera.
Min. 53''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 53''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 51''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Arda Güler tras un saque de esquina.
Min. 51''
Min. 49''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Calebe.
Min. '
Empieza segunda parte Deportivo Alavés 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Deportivo Alavés 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+3''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jon Pacheco.
Min. 45'+2''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 45'+2''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Min. 45'+1''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Vinícius Júnior.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 43''
Lucas Boyé (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Min. 43''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Min. 41''
Jon Pacheco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Valde.
Min. 38''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 38''
Jonny (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 36''
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 34''
Remate rechazado de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 31''
Min. 31''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 27''
Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 27''
Min. 27''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Valde.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.
Min. 21''
Min. 21''
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Victor Parada estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés).
Min. 17''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Jude Bellingham.
Min. 11''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde después de un pase en profundidad.
Min. 8''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Federico Valverde tras botar una falta.
Min. 7''
Se reanuda el partido.
Min. 6''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 6''
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 6''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 6''
Min. 6''
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Min. 4''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 2''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Pablo Ibáñez intentó un pase en profundidad pero Abde Rebbach estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento