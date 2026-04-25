Atlético de Madrid - Athletic Club en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 32
25 de Abril de 2026 21:00 .h
Finalizado
3
2
Min. '
Final del partido, Atlético de Madrid 3, Athletic Club 2.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, Atlético de Madrid 3, Athletic Club 2.
Min. 90'+7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Athletic Club 2. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Alejandro Rego con un centro al área.
Min. 90'+7''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 90'+7''
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 90'+5''
Falta de Obed Vargas (Atlético de Madrid).
Min. 90'+5''
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Athletic Club 1. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Nahuel Molina tras un contraataque.
Min. 90'+2''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras botar una falta.
Min. 89''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 89''
Min. 88''
Remate fallado por Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aitor Paredes.
Min. 86''
Remate fallado por Mikel Vesga (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer.
Min. 85''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Min. 84''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Min. 82''
Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gorka Guruzeta.
Min. 79''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 79''
Min. 74''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Obed Vargas.
Min. 74''
Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 72''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
Min. 72''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Obed Vargas sustituyendo a Koke.
Min. 72''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Giuliano Simeone.
Min. 71''
Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras botar una falta.
Min. 71''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 71''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 70''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Alex Berenguer sustituyendo a Iñaki Williams.
Min. 70''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Mikel Vesga sustituyendo a Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 70''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Nico Williams.
Min. 69''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Johnny Cardoso.
Min. 69''
Remate rechazado de Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Iñaki Williams.
Min. 68''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 68''
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 66''
Mano de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 66''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 66''
Min. 63''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Adama Boiro sustituyendo a Yuri Berchiche.
Min. 63''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Oihan Sancet sustituyendo a Unai Gómez.
Min. 63''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Marcos Llorente.
Min. 63''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nico González sustituyendo a Antoine Griezmann.
Min. 62''
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 59''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 58''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 58''
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
Min. 58''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Pablo Barrios debido a una lesión.
Min. 58''
Se reanuda el partido.
Min. 57''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 54' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Athletic Club 1. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Baena tras un contraataque.
Min. 53''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Yuri Berchiche (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Nico Williams.
Min. 51''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 51''
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
Min. 49' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Athletic Club 1. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca al centro de la portería.
Min. 47''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 47''
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Athletic Club 1.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Athletic Club 1.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Iñaki Williams tras botar una falta.
Min. 45''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 45''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 38''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 38''
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone con un centro al área.
Min. 35''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 33''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Andoni Gorosabel.
Min. 32''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aitor Paredes.
Min. 30''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 30''
Nico Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
Min. 23' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Athletic Club 1. Aitor Paredes (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 22''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 21''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marc Pubill intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Fuera de juego, Athletic Club. Nico Williams intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Rego.
Min. 6''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 6''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 2''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Pablo Barrios.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento