Atlético de Madrid - Celta de Vigo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35
09 de Mayo de 2026 18:30 .h
2ª parte - Min. 79
0
1
Min. 80''
Remate fallado por Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Obed Vargas.
Min. 79''
Remate fallado por Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 77''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Hugo Álvarez sustituyendo a Williot Swedberg.
Min. 77''
Fer López (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 77''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Min. 76''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Yoel Lago.
Min. 74''
Remate fallado por Cubo (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 72''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Koke con un centro al área.
Min. 71''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Koke tras botar una falta.
Min. 71''
Cubo (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 71''
Min. 69''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Cubo sustituyendo a Robin Le Normand.
Min. 69''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Obed Vargas sustituyendo a Álex Baena.
Min. 68''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Iago Aspas sustituyendo a Pablo Durán.
Min. 68''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Sergio Carreira sustituyendo a Álvaro Núñez.
Min. 68''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Ferran Jutglà sustituyendo a Borja Iglesias.
Min. 66''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 66''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 66''
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 65''
Min. 62' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Celta de Vigo 1. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Williot Swedberg.
Min. 61''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Antoine Griezmann.
Min. 60''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Ademola Lookman.
Min. 57''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Álex Baena con un centro al área.
Min. 55''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 54''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Álvaro Núñez intentó un pase en profundidad pero Fer López estaba en posición de fuera de juego.
Min. 53''
Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 53''
Min. 52''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ionut Radu.
Min. 52''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Álex Baena.
Min. 50''
Remate fallado por Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Óscar Mingueza.
Min. 49''
Min. 49''
Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Ademola Lookman con un centro al área.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 45'+1''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Álvaro Núñez.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 41''
Se reanuda el partido.
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
Min. 39''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 39''
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda de libre directo.
Min. 36''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Min. 34''
Min. 34''
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Yoel Lago.
Min. 34''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 33''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
Min. 32''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Óscar Mingueza intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Min. 30''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Yoel Lago intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 26''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Javi Rodríguez.
Min. 26''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 26''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ademola Lookman con un centro al área.
Min. 25''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).
Min. 20''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a José María Giménez debido a una lesión.
Min. 19''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 18''
Se reanuda el partido.
Min. 17''
El juego está detenido debido a una lesión Borja Iglesias (Celta de Vigo).
Min. 17''
Remate rechazado de Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Núñez.
Min. 16''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Óscar Mingueza.
Min. 15''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Óscar Mingueza intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 10''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Min. 8''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Min. 6''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 5''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 3''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Yoel Lago (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcos Alonso.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento